Klaus Iohannis a ţinut un discurs la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei

Președintele Klaus Iohannis a fost prezent, luni dimineață, cu ocazia deschiderii noului an școlar, la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei, unde a susținut un discurs. Acesta a transmis că “menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea fiind esențiale”. „Mulțumesc elevilor, cadrelor didactice și părinților pentru eforturile semnificative făcute în toată această perioadă dificilă, generată de pandemia de COVID-19.A trebuit să ne adaptăm cu toții cât se poate de repede și de bine pentru a continua procesul de educație, concomitent cu apărarea sănătății oamenilor.Și în acest an, reînceperea anului școlar are loc, din păcate, tot sub spectrul pandemiei. Tocmai de aceea, menținerea școlilor deschise cu prezență fizică depinde de responsabilitatea fiecăruia dintre noi, respectarea normelor sanitare și vaccinarea fiind esențiale.