Kelemen Hunor: Stimaţi colegi, acum vreţi voturi, dar aţi rămas singuri!"

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avut şi el o reacţie după declaraţiile premierului propus, Dacian Cioloş.







"Acum un an în campanie nu am promis conflicte, instabilitate, nesiguranță și haos social. Promisiunile au fost stabilitate și speranță pentru un trai mai bun. Așa am promis cu toții. De câteva săptămâni majoritate clasei politice oferă cetății doar scandal circ, instabilitate. Vedem atitudine duplicitară, isterie și balet politic inutit. Înainte de orice trebuie să cerem scuze de la oameni. Vă cer scuze, stimați cetățeni. Degeaba suntem o mână de oameni care am încercat să ne ținem departe, imaginea noastră, a tuturor, este catastrofală. Stimați colegi din USR, am înțeles că vreți să guvernați. E legitimă dorința, dar ați avut guvernarea alături de noi. Nu era o guvernare politică, dar era singura posibilă. Ați renunțat fiindcă pentru dvs era mai importantă o persoană. V-ați baricadat în propriile decizii, ați spus că toți sunt old school, doar voi sunteți diferiți, după care v-ați asociat cu unii și cu alții și ați dărâmat un guvern. Acum cereți voturi. Stimați colegi ați cam rămas singuri. Când nu poți să convingi în Parlament pe nimeni să te susțină orice dezbatere despre programul de guvernare este inutilă", a declarat Kelemen Hunor.