Kelemen Hunor, la congresul UDMR: „În 13 ani, am schimbat 13 guverne. Unde să mai fie, și loc de eficiență”

„În 13 ani, am schimbat 13 guverne. Unde să mai fie, și loc de eficiență”. Sunt vorbele lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, singura formațiune care a rămas constant la guvernare, în ultimii ani.

Declarația a fost făcută, la congresul partidului, unde a fost prezent și Florin Cîțu, care i-a replicat zâmbind: „Vă asigur că vom rămâne la guvernare, patru ani”.

Premierul intenționează să refacă alianța cu USR înainte de împlinirea termenului constituțional ,care l-ar obliga să obțină un vot de încredere, în parlament.

Liderul UDMR a facut aceasta declaratie in fata colegilor de partid si a invitatilor reuniti in congresul formatiunii. Premierul i-a raspuns facand aluzie la USR PLUS, partid cu care a impartit guvernarea pana saptamana trecuta.







„Acesta e guvernul care va rupe acest ciclu. O sa stam la guvernare 4 ani de zile. E important ca partenerul pe care il ai nu se tanguie, nu si ia jucariile si pleaca acasa”, a declarat Florin Cîțu.