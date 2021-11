Kelemen Hunor anunţă susţinere pentru Nicolae Ciucă

„Cu toţii am căzut de acord să mergem pe această variantă de premier prin rotaţie: pentru următorul an şi jumătate să fie Nicolae Ciucă, apoi un premier PSD. Când ai o astfel de majoritate largă în Parlament, dincolo de problemele foarte de actualitate, trebuie să te gândeşti ce faci pe termen lung pentru România, ce reforme vrei să faci. Şi eu am spus că, din punctul nostru de vedere, suntem obligaţi să facem reforme mai consistente, inclusiv revizuirea Constituţiei în câteva puncte, dar nu am intrat în detalii, suntem obligaţi să avem proiecte de dezvoltare pe termen lung”, a declarat Kelemen Hunor la finalul consultărilor cu preşedintele Klaus Iohannis.





UDMR îl susţine pe Nicolae Ciucă pentru poziția de premier pentru un an şi jumătate, urmând apoi să fie numit la conducerea guvernului un reprezentant al PSD, a anunţat luni preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, după consultările de la Cotroceni.