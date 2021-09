Kelemen Hunor a vorbit despre unele greşeli făcute de Dan Barna

Vicepremierul Hunor Kelemen a comentat, marți, la Jurnalul de Seară de la Digi24, situația actuală a crizei politice din România și cursa din USR PLUS pentru șefia formațiunii. Kelemen spune că Dan Barna „a greșit când l-a depășit pe dreapta” pe Dacian Cioloș cu ieșirea de la guvernare - „Când omul trebuie să aleagă între piese originală și piesa fake, alege originalul”. Vicepremierul a mai spus și că „refacerea coaliției este prima opțiune”, dar nu a exclus nici posibilitatea unui guvern minoritar sau a alegerilor anticipate. „Refacerea coaliției este prima opțiune și prima posibilitate și astăzi, zic eu, dar nu se poate discuta până nu-și aleg președintele. Unii din USR PLUS, mai ales din zona PLUS, spuneau «ieșim de la guvernare, ieșim de la guvernare», cei care au vrut să rămână au văzut în bula lor internă că e revoluție și au zis și ei un pic mai tare «ieșim de la guvernare, ieșim de la guvernare».