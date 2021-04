Kelemen Hunor a transmis condoleanţe familiilor victimelor de la "Victor Babeş": Nu vreau să politizăm problema

Vicepremierul Kelemen Hunor a transmis condoleanţe familiilor victimelor de la Unitatea Mobilă de ATI de la Spitalul "Victor Babeş", adăugând că situaţia apărută acolo, care speră să nu se mai repete, este o "problemă tehnică" şi nu una care trebuie politizată, relatează Agerpres.







"În primul rând, condoleanţe pentru familiile în suferinţă şi, sigur, nu e un moment, nu este o perioadă fericită. Trecem cu toţii prin această pandemie, presiunea este din ce în ce mai mare, valul 3 a ajuns şi în România şi de un an de zile sau mai bine de un an de zile cu toţii ne chinuim într-o oarecare măsură să asigurăm condiţiile în sistemul de sănătate cu toate presiunile existente. Da, într-adevăr, au fost şi sunt în acest moment multe improvizaţii, fiindcă investiţiile, timp de 30 de ani, au lipsit. Pe o infrastructură precară nu ai cum să faci minuni doar în 3 luni de zile, vorbesc doar de actualul guvern. De aceea, pe noi ne preocupă o investiţie masivă, serioasă în sistemul de sănătate pe termen scurt, mediu şi lung. E o chestiune tehnică ce s-a întâmplat, o problemă tehnică, o defecţiune tehnică şi nu vreau să comentez, fiindcă nu cunosc datele investigaţiei şi nu vreau să politizăm cu problema care a fost o defecţiune tehnică. Îmi pare rău şi sper că nu se va repeta o astfel de situaţie", a declarat Kelemen Hunor, marţi, la Palatul Victoria, întrebat cum consideră că este gestionat, în prezent, domeniul Sănătăţii şi ce opinie are legat de comunicarea publică a unor evenimente precum cel recent de la Spitalul "Victor Babeş".







Trei pacienţi cu COVID-19 şi-au pierdut viaţa la Unitatea mobilă de Terapie intensivă de la Spitalul "Victor Babeş", din primele informaţii rezultând că s-a produs o defecţiune la instalaţia de oxigen, a informat, luni, Ministerul Sănătăţii.