Kelemen Hunor a cerut renunțarea la orgolii și refacerea coaliției de guvernare

„Împreună cu PNL suntem în marea familie PPE, suntem parteneri de guvernare. Am învățat că într-o coaliție este nevoie de răbdare, este nevoie de discuții, de compromis. Îmi doresc să nu renunțăm la parteneriat, să nu renunțăm la guvernare, să trecem peste orgoliile personale. În campania electorală am promis, după 13 ani de instabilitate politică, iar nivelul de așteptare este uriaș. Noi am vorbit direct și clar: am spus că dacă va exista posibilitatea unei coaliții de centru-dreapta, ne vom așeza la masă și vom discuta. M-am uitat pe câteva cifre și sunt alarmante: sunt 4,5 milioane de consumatori care plătesc 50 de lei pentru un bec și un frigider. Mai sunt 3 milioane de consumatori care plătesc peste 100 de lei. Avem o cifră îngrijorătoare: mai bine de 50% dintre gospodăriile din România vor plăti peste 50% din venitul gospodăriei pentru plata utilităților”, a declarat Kelemen Hunor.





Președintele UDMR, Kelemen Hunor, face apel la responsabilitate din partea tuturor politicienilor. Liderul UDMR a spus că sunt probleme grave cu facturile la utilități, cu pandemia, cu natalitatea sau migrația, și tocmai de aceea a cerut renunțarea la orgolii și refacerea coaliției de guvernare pentru a rezolva problemele acute ale țării.