Iohannis despre revocarea lui Nazare: Premierul are tot dreptul să schimbe echipa. Știe ce face

Premierul este responsabil de buna funcționare a guvernului și are tot dreptul să schimbe echipa atunci când consideră că este necesar, a reacționat vineri președintele Klaus Iohannis în legătură cu remanierea ministrului Finanțelor Alexandru Nazare.







”Acum cred că este bine să vedem lucrurile într-o notă realistă. Guvernul are tot sprijinul partidului și are tot sprijinul coaliției din care a rezultat, iar dacă premierul a considerat că este necesară schimbarea unui ministru, înseamnă că a făcut o evaluare și știe ce face. Premierul este cel care știe cum funcționează Guvernul și, până la urmă, premierul este responsabil pentru buna funcționare a Guvernului. Are tot dreptul să schimbe echipa când crede că lucrurile pot merge mai bine”, a comentat Iohannis, aflat la Sofia.







Premierul Florin Cîțu a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern că a transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, în care propune preluarea interimatului de către premier.