Iată ce averi au consilierii judeţeni din PSD Constanţa

Ea mai are două apartamente şi un garaj, toate în Constanţa şi patru autoturisme: un Volkswagen Tiguan, un Volkswagen Tuareg, un Volkswagen Beetle şi o Skoda Fabia. Nicoleta Bercaru mai deţine patru credite la BRD şi Raiffeisen Bank, în valoare totală de 44.305 euro şi 135.087 lei. Aceasta are un venit anual în valoare de 79.960 lei din salariu, şi 3.600 lei din închirierea unui apartament în Medgidia.





Soţul acesteia, Sorin Bercaru are un venit anual de 30.902 care provine din propriul salariu. Nicoleta Bercaru a mai declarat că veniturile sale provin şi din indemnizaţia de la CJC, în valoare de 18.252 lei, 602 lei care provin din faptul că este evaluator la două firme şi 512 lei care provin din faptul că este examinator la o altă firmă.





Marius Ciobănel nu deţine terenuri sau clădiri. În shimb, are un autoturism Peugeot 607 dobândit prin contract de vânzare-cumpărare.



Acesta are un venit anual în valoare de 2.373 în urma unei indemnizaţii de consilier local în cadrul Primăriei Mangalia.







Cosmin Ciobanu nu deţine nici el terenuri sau clădiri însă are nu mai puţin de 5 autoturisme: un Volkswagen, un Porche, un Alfa Romeo, un Ford şi un Mercedes de colecţie fabricat în 1974. Acesta mai are un fond de investiţii la BCR în valoare de 48.975 lei. El mai are un venit anual încasat în valoare de 13,691 lei primiţi din postura de consilier judeţean şi mai are dividende în valoare de 86.000 de lei. Soţia sa, Elena Ciobanu, deţine o indemnizaţie anuală în valoare de 42.744 lei, iar fiica sa, Casia Ciobanu primeşte o alocaţie în valoare de 2.400 de lei pe an.





Consilierul judeţean Gheorghe Donţu deţine un teren intravilan de 11.000 mp, la Poarta Albă, din anul 1979 şi un apartament în Constanţa de 50 de metri pătraţi. Are două fonduri de investiţii la Banca Transilvania, unul făcut în 2001 în valoare de 10.400 de euro şi celălalt făcut în acelaşi an în valoare de 116.244 lei.



Mai primeşte un venit anual în valoare de 486 de lei din postura de membru în consiliul de administraţie al CAS Constanţa, 18.289 de lei din postura de preşedinte al unei firme şi 43.800 de lei din postura de consilier judeţean.



Acesta mai are o pensie anuală în valoare de 30.000 de lei, iar soţia sa, Marcela Donţu, are o pensie anuală de 12.700 lei.





Marilena Dragnea deţine un apartament în Năvodari şi o casă de locuit în Corbu de Sus. De asemenea ea mai deţine două autoturisme, un Kia Sorento şi un Renault Megane. La categoria venituri, Marilena Dragnea a declarat, pentru ultimul an fiscal, o valoare totală de 100.060 lei.





Adriana Veronica Gheorghe are un teren agricol în Cernavodă care se întinde pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi şi un apartament, tot în Cernavodă, dar şi o garsonieră în Constanţa. Ea mai deţine un autoturism Peugeot 301 şi două autoutilitare, Citroen şi Dacia.



În plus, a declarat un venit anual în valoare de 55.410 lei care provin din postura de profesor la liceul Axiopolis din Cernavodă, iar soţul său câştigă anual 45.911 din construcţii. De asemenea Adriana Gheorghe are o indemnizaţie de consilier judeţean în valoare de 11.497 lei.





Alexandru Mîrşu deţine un teren intravilan în Agigea care se întinde pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi, un apartament în Constanţa şi o casă de locuit în Năvodari. El mai are două autoturisme, un Daewoo Nubira şi o Skoda Karoq. Consilierul deţine şi două conturi bancare. Unul de 9.000 de euro, iar celălalt de 54.000 de lei. Venitul realizat de Mîrşu în ultimul an fiscal ajunge la 201.000 de lei.





Liviu Marius Petre deţine un teren intravilan în Peştera şi o casă de locuit tot în aceeaşi comună. Are trei autoturisme, un Hyundai Accent, un Suzuki Vitara şi un Hyundai Elantra. În ultimul an fiscal acesta a înregistrat venituri de 80.346 lei.





Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Horia Ţuţuianu deţine două terenuri intravilane în Palazu Mare de 700, respectiv 500 mp, două apartamente în Constanţa, o casă de locuit în Constanţa şi o casă de locuit în Eforie Nord. Acesta mai are acţiuni în cadrul firmei SIF Transilvania SA în valoare de 66.959 lei. Veniturile lui Horia Ţuţuianu în ultimul an fiscal ating suma de 199.794 lei.





Astfel, cei nouă consilieri judeţeni reprezentanţi ai PSD Constanţa şi-au făcut publice aceste declaraţii de avere.