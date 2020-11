Iată ce averi au consilierii judeţeni care fac parte din PNL

Enache Bucovală deţine două terenuri intravilane, ambele în Constanţa, unul care se întinde pe o suprafaţă de 718 metri pătraţi şi unul de 410 metri pătraţi. El mai are o casă de locuit în Constanţa cu o suprafaţă de 620 mp şi două autoturisme marca Dacia Logan, respectiv VW Lupo.





Enache Bucovală are bijuterii în valoare de 20.000 de euro şi ceasuri în valoare de 15.000 de euro. Consilierul deţine două conturi în bancă şi un depozit bancar, dar şi sume la purtător, toate în valoare de 313.392 lei.





Venitul anual înregistrat pe ultimul an fiscal este în valoare totală de 1.885.495 lei.





Mariana Dana Constantinescu deţine un apartament în Mangalia şi înregistrează un venit anual pe ultimul an fiscal în valoare totală de 100.039 lei. Marian Cruşoveanu deţine șase terenuri, trei dintre ele intravilane, în Constanţa şi în staţiunea Mamaia şi trei terenuri care se încadrează la alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil, în Costineşti, Tuzla şi Delta Dunării. El mai are două case, în Constanţa şi staţiunea Mamaia. Totodată, are în proprietate trei camioane Dumper Belaz şi bijuterii, ceasuri şi obiecte de artă în valoare totală de 64.000 de euro. Cruşoveanu a mai avut un imobil însă acesta a fost vândut cu suma de 251.404 lei. Consilierul are şi 7 conturi în bancă, toate în valoare de aproximativ 217.749 lei şi 125.483 euro. În plus, el a acordat și trei împrumuturi în nume personal, la trei persoane diferite, în valoare totală de 107.000 euro şi 551.000 lei. Venitul anual încasat al acestuia este în valoare totală de 154,181 lei.





Cristian Alexandru Dima are un venit anual în valoare de 53.886 lei înregistrat pe ultimul an fiscal şi nu deţine proprietăţi, terenuri sau alte bunuri. Dincer Geafer deţine o motocicletă marca Honda Hornet şi nu şi-a declarat venitul anual. În schimb, Stere Guteanu are două terenuri în Techirghiol, unul agricol şi unul intravilan şi un apartament în Techirghiol.

El deţine trei autoturisme, un VW Golf, un Skoda Octavia şi un Jeep şi are un venit anual în valoare totală de 133.992 lei.





Consilierul județean Cătălin Costel Ilie deţine nu mai puţin de 46 de terenuri în diferite localităţi din judeţul Constanţa întinse pe o suprafaţă totală de 628.624 metri pătraţi. Acesta mai are două case de locuit în Săcele şi trei autoturiusme, un WW Golf, un WW Passat, un Land Rover şi un autovehicul Ford Tranzit, o combină şi două tractoare.



Consilierul are un imobil înstrăinat în valoare de 43.000 de euro şi două conturi în bancă, unul în valoare de 267.470 lei şi unul în valoare de 24.491 euro. Cătălin Costel Ilie are datorii în valoare totală de 800.000 de lei şi 539.205 euro. Venitul anual înregistrat în ultimul an fiscal este în valoare totală de 122.482 lei.





Florin Pîrvulescu are un venit anual în valoare totală de 16.632 lei şi nici acesta nu deţine terenuri, proprietăţi, automobile sau alte bunuri.





Antoanela Mihaela Scrieciu are opt terenuri în diferite localităţi din judeţul Constanţa care se întind pe o suprafaţă totală de 9.887 de metri pătraţi şi un autoturism marca Ford. Are un depozit bancar în valoare de 30.000 de euro şi un venit anual în valoare totală de 17.732 lei.





Ionela Gianina Topolov deţine un teren intravilan în Cumpăna, de 489 metri pătraţi, şi trei apartamente în Constanţa. Mai are un autoturism Hyundai 130, bijuterii în valoare de 6.000 de euro, un autoturism pe care l-a vândut şi de pe urma căruia a câştigat 5.200 euro. Ea mai deţine un card bancar pe care are depusă suma de 433 lei, acţiuni şi împrumuturi în valoare de 50,411 lei şi 4.633 de euro. De asemenea, ea are datorii în valoare de 84.750 euro către Banca Transilvania şi un venit anual în valoare totală de 131.757 lei.





Cristian Florin Zahariuc deţine 10 terenuri în judeţele Constanţa şi Tulcea care se întind pe o suprafaţă totală de 6,047 metri pătraţi, trei apartamente în Constanţa şi un spaţiu comercial în Năvodari. Mai deţine două credite în valoare totală de 87.100 lei şi un venit anual în valoare totală de 265.632 lei.





Consilierul județean Bogdan Bola deţine un teren intravilan în Techirghiol care se întinde pe o suprafaţă de 600 de metri pătraţi şi un teren agricol în comuna 23 August de 447 metri pătraţi. În declaraţia acestuia de avere mai apare un apartament şi un autoturism marca Opel Insignia. Bola mai are trei conturi curente la Alpha Bank şi Raifeissen Bank, în valoare de 11.400 lei, 4.500 de euro şi 500 de euro. În ultimul an fiscal, venitul total anual al lui Bogdan Bola a fost de 115.100 lei.