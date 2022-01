Horia Constantinescu, numit președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor

Premierul Nicolae Ciuca l-a numit pe Horia Constantinescu presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Decia a fost semnata vineri, 21 ianuarie.

Horia Constantinescu este comisar sef al Comisariatului Judetean al Protectiei Consumatorilor Constanta. Acesta si-a reluat la finele anului 2021 postul, dupa ce a picat concursul pentru ocuparea functiei de director in cadrul Directiei Servicii a Primariei Constanta.

"Am lasat in urma cu doi ani, multe proiecte neduse la bun sfarsit! Spuneam atunci, public, ca “nu suntem pelicanii europei”! Vorbeam despre dublu standard si, impreuna cu directorul general Paul Anghel, am aratat ca avem pe piata marfuri mai slab calitativ decat europa de vest.

Avem nevoie de proaspat, avem nevoie de respect, avem nevoie de ordine! Fie ca vorbim de vami, de depozite, de banci sau restaurante, toate trebuie determinate sa puna ca prioritate, CONSUMATORUL!

Se minte mult in piata romaneasca! Se cumpara produse de o calitate indoielnica, cu pretentii de premium!

Avem nevoie de o echipa mare, puternica si bine informata: AVEM NEVOIE CA CETATENII SA NE FIE ALATURI!

Voi face posibila participarea directa a fiecarui consumator interesat sa se implice! Tot acum doi ani spuneam ca fiecare roman este un comisar sub acoperire!

Este de munca! Trebuie eliminata si cea mai mica urma de coruptie! Trebuie eliminati analfabetii functionali! Trebuie sa reconstruim si sa recatigam increderea oamenilor!", a transmis sambata, 22 ianuarie, Horia Constantinescu.