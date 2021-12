Horia Constantinescu, din nou în PSD. „Am primit cu bucurie propunerea de a reveni

Horia Constantinescu este un mare susţinător al social democraţiei şi a explicat faptul că este conştient de ceea ce poate oferi Partidul Social Democrat Constanţei.



Constantinescu susţine că a părăsit PSD pentru a candida la Primăria Constanţa, din dorinţa de a face totul pentru a oferi o şansă oraşului de la malul mării.





„Aşa cum deja presa v-a înştiinţat, da, m-am reînscris în PSD, Organizaţia Constanţa. Am crezut şi cred cu tărie în ceea ce social democraţia poate şi trebuie să ofere acestei naţii. Nu sunt un oportunist politic şi în toată această perioadă de la demisie, până la reînscriere, am ales să fiu membru al unui alt partid, doar pentru a putea susţine o listă de consilieri locali şi judeţeni, în alegerile de anul trecut. Şi acea formaţiune politică promova o doctrină naţionalistă, deloc antagonică celei social democrate. Povestea demisiei şi luptei pentru primărie o cunoașteţi. Nu am ţintit partidul ci un grup restrâns, ce şi astăzi consider că nu trebuia să mai fie la butoanele acestui oraş. Am primit cu bucurie propunerea de a reveni în rândurile unei organizaţii politice din care am plecat cu regret, pentru a mă ţine de promisiunea făcută, aceea de a face totul pentru a da o şansă Constanţei. În anul ce a trecut am înţeles multe. Sunt convins că şi eventualele greşeli făcute mi-au fost lecţii de viaţă. Putem face multe împreună! Va ajuta să comunicăm şi să reconstruim pas cu pas”, a transmis Horia Constantinescu printr-un mesaj postat pe pagina sa personală de Facebook.





Astfel, Horia Constantinescu se întoarce în rândul social-democraţilor după ce înaintea campaniei electorale din septembrie anul trecut a demisionat din partid, pentru a candida la Primăria Constanţa din partea PPU-SL.





Ulterior, după alegerile locale, Horia Constantinescu a fost cooptat de primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, în echipa sa, unde a ocupat funcţia de şef al Direcţiei Generale Gestionare Servicii Publice, însă a fost nevoit să o părăsească repede deoarece a picat concursul pentru ocuparea postului. La proba scrisă, Horia Constantinerscu a luat 61.30 puncte, iar lui îi trebuiau minimum 70 de puncte pentru a trece în faza următoare a concursului. El a depus contestație și a cerut reevaluarea lucrării, însă a fost respins cu un punctaj de 5,83.





Fostul director din cadrul Direcției de Servicii Publice din Primăria Constanța şi în prezent comisar șef al Comisariatului pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu, a luat decizia de a se întoarce în PSD, Organizaţia Constanţa.