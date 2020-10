Horia Constantinescu a demisionat din Partidul Puterii Umaniste

Comisarul şef adjunct al Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa, Horia Constantinescu, a anunţat, ieri, că şi-a dat demisia din Partidul Puterii Umaniste (social-liberal).Horia Constantinescu susţine că nu doreşte să se implice în alegerile parlamentare, în sensul unei candidaturi.„Colaborarea Horia Constantinescu – PPU-SL a fost un pact încheiat punctual în vederea susţinerii unei liste de consilieri locali, în Consiliul Local Municipal Constanţa, obiectiv nerealizat, motiv pentru care am încetat activitatea politică din PPU-SL. Nu doresc să mă implic în alegerile parlamentare, în sensul unei candidaturi, din simplul motiv că am multe de rezolvat acasă, la Constanţa. Vreau să rămân aici. Nu sunt un oportunist ci un om gospodar”, susţine Horia Constantinescu.El a dezvăluit prin intermediul comunicatului pe care l-a transmis ce planuri are pentru viitor.„Voi continua împreună cu Asociația eTrezirea toate proiectele începute, reabilitarea Parcului Palatului Copiilor fiind unul dintre obiectivele principale. În paralel, lucrăm deja la noi inițiative.După alegerile locale din 27 septembrie, mi-am reluat activitatea de la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, unde dețin funcția de comisar șef adjunct” , a concluzionat Horia Constantinescu.În altă ordine de idei, tot ieri, reprezentanţii Partidului Puterii Umaniste (social-liberal) au anunţat că vor depune listele de semnături pentru alegerile parlamentare joi, 22 octombrie.Totodată, conducerea PPU (social-liberal) a anunțat că a centralizat până ieri peste 120.000 de semnături de susținere pentru alegerile parlamentare.„Primim în continuare semnături de la liderii filialelor județene din toată țara. Vom centraliza în continuare situația, urmând ca joi conducerea partidului să meargă să depună listele de semnături”, a declarat Cristian Popescu Piedone, coordonatorul campaniei electorale a PPU (social-liberal) pentru alegerile parlamentare.