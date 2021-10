Guvernul Cioloş, la momentul adevărului. Ce șanse are liderul USR să fie prim-ministru și ce urmează

După audierile din comisiile de specialitate, care au avut loc marți, premierul desemnat Dacian Cioloș și miniștrii propuși în guvern vin în Parlament pentru votul de învestitură. Pare o misiune imposibilă pentru liderul USR să devină prim-ministru în fruntea unui guvern minoritar. Pentru acest lucru are nevoie de 234 de voturi, în condițiile în care USR are 80 de parlamentari.Liberalii au anunțat deja că vor fi prezenți la ședința de plen, programată pentru ora 10, în care premierul desemnat, Dacian Cioloș, va prezenta componența guvernului și programul de guvernare, însă nu vor vota. Prezenți vor fi și parlamentarii UDMR, care nu vor vota. Guvernul Cioloș nu este susținut nici de parlamentarii PSD. Împotrivă vor vota și parlamentarii Alianței pentru Unirea Românilor.Ședința de plen reunit începe la ora 10. USR a depus luni în Parlament lista de miniștri și forma finală a programului de guvernare.Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeau spunea că Guvernul USR are foarte mari șanse să pice cu cel mai mare număr de voturi.