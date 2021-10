Guvernul Cioloş a fost respins la votul din Parlament

Potrivit unor surse, în afară de cei 78 de parlamentari ai USR (doi au fost absenți) ar fi votat zece parlamentari de la PNL și minorități.

Pentru ca guvernul propus să fie învestit de Parlament era nevoie de minimum 234 de voturi "pentru".







Președintele PNL Florin Cîțu a scris, miercuri, un mesaj pe Facebook, imediat după respingerea Guvernului Cîțu în Parlament, în care spune că „România are nevoie urgentă de un guvern” și că acesta poate fi format „în jurul Partidului Național Liberal”.



„Votul de azi al Parlamentului a arătat că majoritatea parlamentară care a demis un guvern n-a reușit să și construiască unul. Majoritatea din 5 octombrie a avut ocazia să demonstreze că are o soluție pentru țară, dar ea a demonstrat că n-are niciuna. Țara se află într-o situație pandemică foarte grea, cu un număr record de noi infecții și de decese. O astfel de situație reclamă responsabilitate și compromisuri pentru rezolvarea crizei politice”, scrie Florin Cîțu.



Premierul demis spune că „se poate face foarte rapid” un guvern și că PNL va acționa „cu maturitate și cu responsabilitate”.



„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline, iar soluția este un nou guvern format în jurul Partidului Național Liberal. Asigurăm deja guvernarea interimară a țării, împreună cu partenerii de la UDMR, iar trecerea spre un guvern cu puteri depline, având în continuare PNL ca forță principală, se poate face foarte rapid și fără nicio perioadă de adaptare. PNL își asumă deschiderea discuțiilor cu forțele politice parlamentare, cu excepția AUR, în vederea creării rapide a unei majorități și a unui guvern. Vom acționa cu maturitate și cu responsabilitate, fără vanități și fără orgolii, ținând cont de configurația politică a Parlamentului și căutând în mod insistent soluția care să scoată România din criză.”, a mai scris Cîțu.







Dacian Cioloş şi-a exprimat părerea pe pagina sa oficială de Facebook imediat după aflarea rezultatului.

"Am fost în Parlament, unde toate partidele au vorbit despre soluții, ca să voteze în final împotriva soluției pe care noi am propus-o și pe care chiar au apreciat-o. Pentru că asta este ceea ce noi am propus: măsuri clare de criză pentru un guvern cu un mandat scurt.

România are nevoie disperată azi de măsurile de criză propuse de USR și este o dezamăgire că partidele au ales să-și urmărească propriile ambiții. Eu și USR vom continua să căutăm soluții pentru toate aceste crize suprapuse, pentru că noi avem sentimentul urgenței.



Parlamentul avea ocazia să le arate astăzi cetățenilor României că pot conta pe clasa politică. S-a mai ratat o șansă, din păcate.



Am auzit la PSD că eu, cel care am venit cu o soluție, sunt cel care blochează soluția pe care ei nu au prezentat-o niciodată. Sunt politicieni rupți de realitate care nu înțeleg ce rău le fac celor care i-au votat.



Noi suntem aici și vom continua să luptăm indiferent cât de dificilă e această luptă. Mai devreme sau mai târziu, se vor trezi și ei, dar din păcate prețul trezirii lor va fi plătit de cetățeni: în decese, facturi umflate, școli fără căldură.



Sunt dezamăgit și de parlamentarii PNL care, de asemenea, nu au venit cu o propunere de prim-ministru, dar au ales să stea în bănci atunci când am propus noi una.



Acum nu ne rămâne decât să așteptăm decizia președintelui Iohannis. Nu discut ipoteze pe care alți actori politici nu au fost în stare să le pună pe masă și au respins o propunere concretă. Ne vom pronunța asupra situației după ce vom afla ce propune președintele Iohannis", a spus Cioloş.

Guvernul Cioloș a fost respins la votul din Parlament. Au fost 343 de senatori și deputați prezenți, 272 voturi, 0 voturi anulate, 88 de voturi „pentru” și 184 de votri „împotrivă”.