Guvernul atacă moțiunea de cenzură a USR PLUS și AUR la CCR. „Este inadmisibil”

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că Guvernul va sesiza Curtea Constituțională a României în privința moțiunii de cenzură depuse de USR PLUS și AUR, despre care consideră că a fost depusă nelegal.Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, după ședința internă a PNL, că Guvernul va sesiza CCR pentru a se asigura că sunt respectate procedurile.„Noi ce am văzut și ce am primit, semnături în fotocopie, este inadmisibil. Curtea Constituțională e singura care poate spune dacă s-a respectat legea”, a declarat Florin Cîțu, conform Mediafax.„Pot retrage moțiunea și să discutăm cu toții”, a adăugat premierul.Potrivit acestuia, dacă CCR va spune că moțiunea a fost depusă legal, „procedurile curg” în continuare. Premierul a declarat, la finalul şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL, că niciun parlamentar liberal nu va face demersuri în Parlament sau în afara lui pentru "dărâmarea propriului guvern şi a premierului desemnat de PNL, Florin Cîţu"."Niciun parlamentar PNL nu va face demersuri în Parlament sau în afara lui pentru dărâmarea propriului guvern şi a premierului desemnat de PNL, Florin Cîţu. În caz contrar, se va supune sancţiunilor statutare", a spus acesta, transmite Agerpres.Premierul a menţionat că parlamentarii PNL vor fi mandataţi să nu participe la plenul reunit convocat de preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului sau la şedinţele Birourilor permanente reunite în care se va discuta calendarul moţiunii.