Groapa de gunoi, calvarul locuitorilor din Costineşti. „Ne otrăveşte viaţa de atâţia ani!”

„La nivelul anului 2004, administraţia comunei a înstrăinat, în condiţii cel puţin dubioase, 10 hectare de teren din proprietatea privată a Unităţii Administrativ Teritoriale Costineşti, pentru ca în marginea localităţii să se construiască o groapă de gunoi «ecologică». Această groapă de gunoi, care se poate numi oricum, numai ecologică nu, a devenit calvarul locuitorilor din Costineşti, care aveau să se bucure, începând cu anul 2004, de episoade frecvente în care mirosul de gunoi acoperă comuna şi face viaţa în această localitate greu de suportat. Costineşti este, după cum bine ştiţi, o staţiune renumită din sudul litoralului românesc, pe care turiştii o iubeau şi o vizitau an de an. După înfiinţarea acestei gropi de gunoi, turiştii au început să fie din ce în ce mai puţini, pentru că, nu-i aşa, nimănui nu-i place să-şi petreacă vacanţa în miros de gunoi. Domnule ministru, vă solicit astăzi ajutorul pentru că, dând dovadă de toată bunăvoinţa din lume, nu am putut să nu remarcăm că autorităţile care ar fi trebuit să ne apere de acest duşman care ne otrăveşte viaţa de atâţia ani, s-au dovedit aproape ineficiente, atunci când locuitorii comunei Costineşti au sesizat mirosul urât venit dinspre groapa de gunoi”, face apel primarul în memoriul adresat ministrului Mediului.











Dumitru Jeanu susţine că „în anul 2016, lucrătorii Gărzii de Mediu au constatat pentru prima dată în mod oficial că activitatea gropii de gunoi trebuie suspendată” şi că groapa a funcţionat ani la rândul fără autorizaţie de mediu. „E timpul să redăm aerul curat oamenilor din Costineşti şi, implicit, să facem în aşa fel încât miile de turişti care doresc să viziteze staţiunea tineretului să poată să ne treacă pragul ştiind că se vor bucura de mirosul frumos al mării, nu de un veşnic damf de gunoi care să-i pună pe fugă în fiecare an”, subliniază primarul de la Costineşti.



Verificări periodice şi amenzi









Totuşi, reprezentanţii Comisariatului Judeţean a Gărzii de Mediu Constanţa susţin că locaţia a fost verificată periodic, atât la sesizări, cât şi în cadrul unor controale tematice, şi că atunci când au fost depistate nereguli au fost aplicate sancţiuni şi măsuri de remediere. „Au Autorizaţie Integrată de Mediu valabilă, de fiecare dată când au existat sesizări s-au făcut controale, s-au dat măsuri corective, după care noi am verificat la termenele stabilite dacă şi-au rezolvat problemele. La controlul de ieri (n.r. – miercuri, 6 ianuarie), am trimis o echipă la faţa locului, am făcut verificări atât pe amplasamentul depozitului cât şi în Schitu, în Costineşti, prin localitate. Când s-au dus colegele nu mirosea. Nu negăm că ar fi mirosit, dar, la momentul respectiv nu se simţea acel miros. Echipa a ajuns în timp util, a discutat cu oamenii pe stradă şi unii au spus că mai miroase din când în când. Cu prilejul acestui control nu au fost depistate probleme. Altă dată, într-adevăr, mirosea, aveau nişte probleme pe acolo, au fost sancţionaţi. De-a lungul anilor, au existat controale şi de fiecare dată noi ne-am făcut datoria”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisarul şef al Gărzii de Mediu Constanţa, Steluţa Popescu.







Legea disconfortului olfactiv, fără norme de aplicare





Aceasta ne-a mai spus că o astfel de groapă de gunoi nu poate fi închisă decât cu motive foarte întemeiate, cum ar fi în cazul în care sănătatea umană sau mediul înconjurător sunt puse în pericol. „Recent, s-a modificat legislaţia şi a apărut şi termenul de disconfort olfactiv. Dar încă nu au apărut normele de aplicare la Legea disconfortului olfactiv. Şi la Costineşti, operatorul economic va trebui să îşi facă plan de reducere a disconfortului olfactiv, în momentul în care vor fi elaborate şi publicate normele de aplicare”, a mai spus Steluţa Popescu.





Jeanu Dumitru a trimis, săptămâna aceasta, un Memoriu adresat ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, în care solicită să fie demarate anchete şi verificări atente inclusiv din partea Gărzii Naţionale de Mediu. Edilul a fost ales recent şi a preluat funcţia de primar în luna octombrie 2020, însă nu se sfieşte să vorbească de înstrăinări „dubioase” şi funcţionări „ilegale” ale gropii de gunoi.