Gheorghe Cojocaru, învestit în funcția de primar al orașului Murfatlar

Duminică, 25 octombrie, în oraşul Murfatlar a avut loc constituirea Consiliului Local Murfatlar, primul eveniment de acest gen care are loc în judeţul Constanţa după alegerile locale din 27 septembrie.La întâlnire au participat prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, subprefectul Aura Bozdoacă, preşedintele ales al Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, fostul prefect al judeţului Constanţa, George Niculescu, primarul ales al oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, consilierii locali care au depus jurământul şi alţi invitaţi.După depunerea jurământului de cei 15 consilieri locali, a urmat ca primarul ales al oraşului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, să depună la rândul său jurământul.Momentul a fost unul solemn, întrucât, aşa cum se obişnuieşte, în cadrul ceremoniei s-a intonat Imnul Naţional al României.Primarul Gheorghe Cojocaru este optimist în ceea ce priveşte viitorul oraşului Murfatlar şi speră ca în următorii 4 ani să nu îi dezamăgească pe locuitorii urbei pe care o va conduce în tot acest timp.„Le mulţumesc domnului prefect, domnului preşedinte ales al Consiliului Judeţean Constanţa, doamnei subprefect, că au dorit să vină în Muraftlar să asiste la depunerea jurământului. Suntem prima localitate din judeţ în care se depun jurămintele. Aveam nevoie de acest lucru pentru că sunt multe lucruri de făcut şi sunt rămase în urmă. Îi mulţumim domnului prefect că a emis ordinul. Iată că astăzi am depus jurământul, dumneavoastră ca şi consilieri, iar eu ca primar. Încrederea care ne-a fost acordată pe data de 27 septembrie ne onorează, ne responsabilizează şi ne determină să muncim de acum încolo mai mult, să atingem obiectivele pe care ni le-am propus în campania electorală şi aici mă refer la folosirea fondurilor europene, la atragerea de investitori în localitate şi crearea locurilor de muncă, dezvoltarea infrastructurii publice şi, nu în ultimul rând, transparentizarea banului public şi respectul faţă de cetăţenii care au avut mult de suferit în ultimii ani. În acest mandat am convingerea că prin ambiţie şi prin determinare vom duce la bun sfârşit aceste obiective pe care ni le-am propus cu toţii şi numai cu administratori pricepuţi, oameni oneşti şi cu oameni competenţi şi cinstiţi, vom reuşi să ducem la îndeplinire aceste programe cu care noi am ieşit în faţa locuitorilor din oraşul Murfatlar. Sunt încrezător că acest lucru va însemna punerea temeliei pentru un oraş prosper, un oraş în care să ne mândrim cu toţii că locuim şi în care oamenii să se simtă ca acasă. Vă doresc succes, mulţumesc invitaţilor şi aşa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Gheorghe Cojocaru.La finalul ceremoniei de învestire în funcție, primarul Gheorghe Cojocaru a ţinut să depună împreună cu câţiva invitaţi trei coroane la Monumentul Eroilor din Murfatlar, în cinstea zilei Armatei Române, care a avut loc tot duminică.„Vreau să vă anunţ un lucru. Noi am pregătit trei coroane pentru a le depune la Monumentul Eroilor din Murfatlar. De Ziua Armatei vreau să urez La Mulţi Ani Armatei Române! Noi am avut o colaborare extrem de bună cu garnizoana oraşului Murfatlar. Este o garnizoană formată din cinci unităţi militare” , a adăugat Gheorghe Cojocaru.Cei 15 consilieri locali care au depus jurământul sunt: Sorin Crişan, Marian Samoilă, Erdin Ibadula, Domnica Cojbîc, Bogdan Zamoşteanu, Constantin Rohozneanu, Ion Ene, Silviu Manea, Ion Anton, Vasile Costencov, Nicolae Ciabuca, Mihai Butnariu, Marian Untaru, Ion Vlădoi, Remzi Bolat şi Claudiu Grecu.