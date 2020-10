George Niculescu a demisionat din funcţie! „ Aş fi vrut să fiu cel care încheie pandemia”

Sensul giratoriu de la Lumina este un proiect pe care cetăţenii acestei comune îl cereau de ani de zile. Am reuşit să îl implementăm destul de rapid. Lucrări care au durat doar două luni şi, în momentul de faţă, avem un sens giratoriu care fluidizează traficul. Deşi am fost numit groparul turismului în Constanţa, am făcut efortul de a conecta Aeroportul Mihail Kogălniceanu de vestul ţării. Am reuşit să aducem pe acest aeroport patru curse aeriene interne”, a declarat George Niculescu.





El a vorbit şi despre pandemia de coronavirus, situaţie care i-a dat bătăi de cap, însă pe care a ştiut să o gestioneze până la capătul mandatului său.





„Pe 11 martie am avut primul caz de Covid din judeţul Constanţa. A fost un moment delicat când ne-am dat seama că trebuie să depunem toate eforturile. Am petrecut ore întregi cu DSP şi doar cu ajutorul lor am reuşit să avem un număr scăzut de infectări în judeţul Constanţa. Am fost pus la zid şi acuzat că voi infecta toţi locuitorii judeţului cu coronavirus atunci când am repatriat 605 români din Italia. Am stat în fiecare seară pe pista aeroportului pentru a verifica dacă toate lucrurile s-au întâmplat în siguranţă. Pe stadionul Portul am ridicat un spital militar mobil. A fost cel de al doilea după cel de la Otopeni. Astăzi, această unitate ne prinde foarte bine. Este un câştig pentru Constanţa. Pe 15 aprilie am considerat necesar să impunem purtarea măştii în Constanţa. Să ne aducem aminte de Sărbătorile Pascale. Am primit mii de emailuri care îmi cereau să fac ceva pentru redeschiderea bisericilor. Am fost ferm şi am spus că puterea credinţei se poate ţine şi acasă.În sezonul estival am organizat controale în toate staţiunile de pe litoral. S-a încercat etichetarea judeţului Constanţa ca focar, însă nu s-a demonstrat aşa ceva” , a spus fostul prefect.





George Niculescu a explicat pe scurt de ce şi-a dat demisia din funcţia de prefect al Judeţului Constanţa.



„Mi-am depus cererea de demisie marţi. Consider că a venit momentul să pornesc pe un alt drum. Sunt propunerea PNL de a candida la Senatul României de pe poziţia a doua şi acesta este motivul principal”, a mai adăugat George Niculescu.





„Vă multumesc frumos că aţi răspuns invitaţiei mele. Aceasta este ultima conferinţă de presă pe care o susţin în calitate de prefect. Am început mandatul pe 30 decembrie 2019 atunci cand am depus jurământul. Nici prin cap nu mi-a trecut că voi avea de gestionat o pandemie. Aş fi vrut să fiu prefectul care încheie această pandemie, dar nu s-a putut. Ne-am ocupat de malul surpat de la Cumpăna. În proporţie de peste 60% situaţia este rezolvată. În urma demersurilor pe care le-am făcut, suma de 25 de milioane de lei a fost alocată pentru reabilitarea zonei afectate.