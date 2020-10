George Niculescu a convocat Colegiul Prefectural

Sedinta se desfasoara cu respectatea normelor sanitare si masurilor de distantare sociala.



Transmitand raportul pebtru sezonul estival 2020, directorul DSP Constanta, Cristina Schipor, a subliniat faptul ca perioada estivala a fost depasita fara instituirea de focare COVID-19 in randul operatorilor economici hotelieri si din alimentatia publica.



De asemenea, directorul DSV Constanta, Simona Basalic, a transmis faptul ca, de-a lungul sezonului estival, nu au fost inregistrate cazuri de toxiinfectie alimentara pe litoral. "Este primul an, din 2004 pana in prezent, in care nu avem niciun caz de toxiinfectie alimentara, pe litoral, pe parcursul sezonului estival", a evidentiat si prefectul George Niculescu.

Colegiul Prefectura Constanta se reuneste, la aceasta ora, in sala Remus Opreanu a Palatului administrativ. Prefectul George Niculesc i-a convocat pe reprezentantii institutiilor din intreg judetul pentru a face o radiografie a sezonului estival incheiat. Pe ordinea de zi se afla si evaluarea activitatilor privind evaziunea fiscala in judetul Constanta, dar si masuri privind reabilitarea infrastructurii principale de irigatii in judetul Constanta.