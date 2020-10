Gabriela Iacobici, primar pentru încă patru ani la Grădina. "Oamenii mă iubesc pentru că şi eu îi iubesc!"

La data de 28 octombrie, primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a fost învestit pentru cel de-al patrulea mandat consecutiv în funcţia de primar al localităţii Grădina. Ea a câştigat astfel încrederea oamenilor din localitate, aceştia votând-o pentru a patra oară după aproximativ 12 ani în care a făcut lucruri notabile pentru comuna pe care o conduce.Gabriela Iacobici a vorbit pentru „Cuget Liber” despre proiectele pe care le-a implementat în localitatea Grădina, dar şi despre acelea pe care are de gând să le demareze în următorii patru ani.„Vom continua cu asfaltarea în comuna Grădina. Până în prezent am terminat de asfaltat 3,6 kilometri la Cheia. Avem un dispensar în proporţie de 80 la sută finalizat în localitatea Cheia şi sperăm ca până la finalul anului să fie gata. 90 la sută canalizarea este aproape gata, urmează să o finalizăm complet şi să dăm drumul la staţia de epurare şi să ne branşăm la curentul electric. Am făcut branşamente la fiecare locuitor dinspre conducta de canalizare. În maxim două săptămâni vom reuşi să finalizăm un proiect pentru construcţia unei şcoli în localitatea Grădina. Cred că într-o săptămână ridicăm acest proiect în SICAP. Nu ştim cu ce firmă vom lucra, dar pot să vă spun că proiectul are valoare mare, în jur de un milion de euro fără TVA”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.În ceea ce priveşte Consiliul Local Grădina, acesta este format din nouă consilieri, toţi fiind social-democraţi, la fel ca şi primarul.„Consiliul Local al comunei Grădina este format din nouă consilieri şi toţi aparţin de PSD. Eu sunt la cel de-al patrulea mandat şi cred eu că am făcut o treabă bună până acum şi sper să fac treabă bună şi de acum încolo. Am făcut multe proiecte pentru dezvoltarea comunei şi este normal. Oamenii mă iubesc, pentru că şi eu îi iubesc pe ei. Îi sprijinim cu ce putem şi suntem alături de ei în fiecare zi”, a spus Gabriela Iacobici.Şefa administraţiei din Grădina a vorbit şi despre pandemia cu care se confruntă o lume întreagă. Ea a declarat că în comuna pe care o conduce nu există niciun caz de Covid pentru că s-au luat toate măsurile de siguranţă.„Deocamdată nu avem niciun caz de Covid în comuna Grădina. Şcoala funcţionează într-un mod normal. Copiii merg la cursuri. Oamenii se protejează. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putere de la început de când a început această pandemie. Le-am dat oamenilor măşti în localitate şi acelaşi lucru am făcut pentru copiii care merg la şcoală. Am pus la dispoziţie dezinfectant şi tot ceea ce a fost nevoie pe timpul acestei pandemii. Mai nou ne-am implicat în proiecte prin Ministerul Muncii pentru persoanele pensionare. Cei peste 65 de ani au primit câte un set de măşti. Am depus un proiect pentru copiii care merg la şcoală prin Ordonanţa cu numărul 144 pentru a putea achiziţiona tablete şi telefoane mobile. Ne implicăm în fiecare zi şi prin acel proiect de care vă vorbeam am obţinut dezinfectant şi măşti pentru doi ani de zile. Ne implicăm în protejarea locuitorilor cât putem de mult. Când aceştia pleacă din comună în oraş, trebuie să aibă tot ce trebuie la ei. Până acum ne-a ferit bunul Dumnezeu şi nu am avut cazuri de coronavirus” , a concluzionat Gabriela Iacobici.