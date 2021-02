Florin Cîţu: România, în procedură de deficit excesiv din cauza politicilor dezastruoase din 2017-2019

Premierul Florin Cîţu a afirmat sâmbătă că România se află în prezent în procedură de deficit excesiv din cauza "politicilor dezastruoase din perioada 2017-2019", dar estimează că în curând "vom avea şi cifre pe creştere economică", menţionând că, în urma discuţiilor de la Bruxelles, Guvernul de la Bucureşti are susţine pentru bugetul propus pe acest an.







"Noi am preluat o situaţie fiscal-bugetară dezastruoasă în 2019, cu facturi neplătite, cu cheltuieli care creşteau în fiecare an. Acest lucru a făcut ca România să intre în procedură de deficit excesiv înaintea pandemiei. (...) Din păcate, România este - datorită acelor politici dezastruoase din 2017 - 2019 - în această procedură şi trebuie să arătăm investitorilor, Comisiei Europene, agenţiilor de rating că suntem un guvern responsabil, aşa cum am promis în campania electorală. Am prezentat cifrele economice şi veţi vedea că ele sunt mult mai bune decât a estimat oricine la începutul anului şi că am făcut un lucru foarte bun cu economia anul trecut. Deja avem cifre pe creşterea venitului net cu 8,5%, avem cifre pe investiţii, pe industrie, dar vom avea şi cifre pe creşterea economică în curând şi estimările mele arată că vor fi mai bune decât a estimat oricine în acest an. De aici pornim cu cifrele pentru anul viitor", a declarat Florin Cîţu în cadrul unei conferinţe susţinute la Palatul Victoria.







El a precizat că a discutat la Bruxelles zilele trecute cu vicepreşedintele executiv al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, despre proiectul de buget şi a spus că există sprijin pentru această propunere.







"Am discutat în detaliu cu vicepreşedintele executiv Dombrovskis şi să ştiţi că avem sprijin pentru acest buget, pentru această formă a bugetului, pentru reformele pe care le-am inclus în strategia fiscal-bugetară şi avem sprijin pentru parcursul sau pentru estimările pe care le avem pentru deficit în următorii patru ani de zile. Deja avem un mesaj public din partea domnului vicepreşedinte executiv, sunt sigur că în momentul în care vom aproba bugetul în forma pe care am prezentat-o şi cu această strategie fiscal bugetară, vom avea mai mult sprijin public", a mai declarat premierul.