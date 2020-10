Florin Cîţu, replică dură lui Marcel Ciolacu: Am văzut dezinformarea grosolană din partea socialiștilor

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, îi dă o replică dură lui Marcel Ciolacu, după ce liderul social-democraților a cerut Guvernului să prezinte Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor înainte de alegeri. Potrivit ministrului, chiar Ciolacu a votat pentru schimbarea legii, astfel că în anii electorali, guvernul prezinta bugetul după învestire, potrivit Digi24.

"Am văzut dezinformarea grosolană din partea socialiștilor. Nu știu dacă e doar prostie, dacă este manipulare sau sunt amândouă.







Cel care e azi președintele social-democraților, Marcel Ciolacu, a votat în martie 2013 și a schimbat legea. După acel vot, nu știu de ce nu își amintește, s-a schimbat legea și guvernul prezinta bugetul în anii electorali la 15 zile după învestire.







Asta a votat Ciolacu. Că nu își amintește, asta e. Că încearcă să mintă este mult mai grav.







Dar, guvernul învestit nou va fi cel care va prezenta bugetul pe anul viitor. Așa a fost și în 2017. Bugetul a fost prezentat în februarie. Și în 2019 la fel.







În fiecare an am venit și am prezentat un buget. PNL va prezenta pentru români viziunea pentru dezvoltarea României, care include și o politică bugetară. Eu știu că este greu pentru socialiști să facă distincția, dar va fi mai ușor pentru că îi vom ajuta. În același timp, trebuie să observ că socialiștii spun că Guvernul liberal va face bugetul pe anul viitor și, da, au dreptate. Vom face bugetul pe anul viitor și îl vom prezenta. Nu veți vedea creșteri de taxe anul viitor", a declarat marți ministrul de Finanțe.







Marcel Ciolacu a cerut Guvernului să prezinte Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor înainte de alegeri.







"Vrei să afle românii că le măreşti taxele după ce te votează? Nu-i păcăli, nu ţine totul ascuns! Nu-i păcăli şi după ce le-ai luat votul vii cu bugetul!", a afirmat preşedintele PSD, luni seară, într-o emisiune la B1 TV.