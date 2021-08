Florin Cîțu: „PNRR n-o să fie condiționat de reforma în Justiție”

„Pe PNRR am trimis vineri ultimele comentarii. Din discuțiile pe care la am cu ministrul Ghinea ar trebui să fie aprobat PNRR în ultima săptămână din septembrie. Am văzut o informație în spațiul public care este exagerată, legătura dintre reforme în Justiție și bani prin PNRR nu este adevărat. Sunt câteva lucruri acolo care sunt de bun simț dar n-au nicio legătură cu reforma în Justiție așa cum vrem noi s-o facem.





PNRR n-o să fie condiționat de reforma în justiție, cum ne-am asumat-o în MCV. Sunt doar câteva borne, de exemplu, clarificări. Vă dau un exemplu: ca în România legile, după ce sunt modificate prin amendament, să fie publicată întreaga lege cu noul amendament, noua formă, nu doar amendamentele. Să fie mai clar pentru toată lumea care este ultima formă. Acesta este un exemplu de modificare care apare în PNRR”, a afirmat Florin Cîțu.





Premierul Florin Cîțu a declarat, marți, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) ar trebui aprobat în ultima săptămână din septembrie. Totodată, acesta a infirmat informațiile apărute în presă potrivit cărora banii acordați prin Plan ar putea fi condiționați de reformele din Justiție.