Florin Cîţu: Obiectivul rămâne ca până în septembrie să vaccinăm 10,4 milioane de români

Premierul Florin Cîţu a reiterat marţi, la Craiova, faptul că vaccinarea anti-COVID merge bine în România, subliniind faptul că obiectivul rămâne acelaşi, ca în luna septembrie ţara noastră să aibă 10,4 milioane de persoane imunizate împotriva virusului SARS-CoV-2.







"Campania de vaccinare merge bine şi sunt bucuros să văd că pentru dozele pe care le avem până acum... aici chiar nu avem nici un control. Din punctul nostru de vedere, atunci când a apărut o ofertă din partea Comisiei Europene de suplimentare a dozelor noi am acceptat-o de fiecare dată şi, v-am spus, în ianuarie am suplimentat cu 8 milioane de doze Pfizer - o decizie pe care nu au susţinut-o foarte mulţi atunci, şi nu acum câteva zile, dar astăzi se pare că este o decizie foarte bună că s-a suplimentat. Toate ţările din Uniunea Europeană au luat acele doze. Deci, încercăm în continuare să oferim dozele pe care le avem, să fie toate programate, să nu existe niciun loc liber. De aceea m-am supărat acum o săptămână când am văzut că existau la Timişoara 20.000 de locuri libere şi cereau vaccin. Nu se poate aşa ceva, nu putem să avem astfel de sincope. Trebuie, atunci când avem... Avem nevoie ca toată lumea să se vaccineze şi să n-avem locuri libere, oamenii să se programeze pentru toate locurile", a declarat Florin Cîţu, aflat într-o vizită de lucru în judeţul Dolj.







Premierul a subliniat că obiectivul rămâne ca până în luna septembrie România să aibă 10,4 milioane de persoane vaccinate anti-COVID.







"Obiectivul rămâne în continuare - şi ne-am uitat când vor veni dozele de vaccin - ca până la sfârşitul lunii septembrie să vaccinăm 10,4 milioane de români. Asta înseamnă 70% din populaţia activă şi ar însemna că putem să spunem că trecem în partea cealaltă a pandemiei. Sunt semne că s-ar putea să fie mai devreme, dar nu aş vrea să ne gândim... Astăzi, în momentul ăsta, ţinta rămâne: în septembrie, 10,4 milioane de persoane. Deci pe partea de vaccinare lucrurile eu zic că merg bine, au mers foarte bine, vor merge bine", a declarat Cîţu.







Şeful Executivului a explicat, fiind întrebat pe acest subiect, că decizia privind nesuspendarea vaccinării cu serul AstraZeneca în România a fost luată de specialişti.







"Spuneţi că sunt 230.000 de români care sunt bine, s-au vaccinat cu AstraZeneca şi sunt protejaţi de virus. O decizie a fost luată, şi nu a fost luată o decizie în urma consultărilor cu Agenţia Europeană a Medicamentului, dar o decizie luată de specialişti, de medici, care s-au uitat la riscuri, s-au uitat la dovezile care stau în spatele acestor informaţii din spaţiul public şi au luat această decizie. Este o decizie, zic eu, dacă vă uitaţi şi în UE şi ce spune Agenţia Europeană a Medicamentului, o decizie bună, în acest moment. Campania de vaccinare trebuie să continue, iar beneficiile vaccinării sunt clare peste tot în lume. Acolo unde s-a reuşit o vaccinare rapidă am văzut o scădere foarte mare a numărului de persoane infectate", a mai declarat Cîţu.