Florin Cîţu nu exclude ca miniştrii USR PLUS să-şi retragă demisiile după discuţia cu Klaus Iohannis

Premierul Florin Cîțu a declarat că nu a văzut demisiile miniștrilor USR PLUS care au fost depuse marţi dimineață la Secretariatul General al Guvernului și că încă analizează această situație înainte de a lua o decizie. Totodată, Cîțu nu exclude, după discuția cu președintele Klaus Iohannis, ca demisiile să fie retrase. „Când o să iau o decizie, o să anunț. Nu am luat nicio decizie în acest sens. Eu în continuare mizez pe o guvernare de dreapta în România”, a spus premierul. Pe de altă parte, USR PLUS susține că își va retrage demisiile doar dacă se schimbă prim-ministrul Florin Cîțu.