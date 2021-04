Florin Cîţu le-a cerut miniştrilor să accelereze reformele în ministere

Prim-ministrul Florin Cîţu le-a cerut miniştrilor să accelereze reformele în ministerele pe care le conduc, dar şi în companiile din subordine, adăugând că îmbunătăţirea perspectivei de la "negativ" la "stabil", din partea agenţiei de rating Standard & Poor's, implică o serie de obligaţii pentru guvern.







"Am promis reforma administraţiei centrale şi a companiilor de stat. Am construit bugetul pentru a elimina risipa banului public. Agenţia de rating confirmă că am luat cele mai bune decizii, dar această evaluare a Standard & Poor's, schimbarea de perspectivă, de la negativ la stabil pentru România, înseamnă şi obligaţii pentru noi, să implementăm aşa cum am promis foarte rapid aceste reforme. Şi acum mă adresez membrilor Cabinetului Cîţu: aveţi obligaţia să acceleraţi reformele, în propriul minister, în companiile din subordine, în agenţii. De ce este nevoie să facem aceste reforme, de ce este importantă această evaluare a agenţiei de rating? Este foarte simplu: este pentru bunăstarea tuturor românilor; înseamnă mai multe locuri de muncă bine plătite, înseamnă dobânzi mai mici, o inflaţie mai mică, o calitate a vieţii mai bună pentru toţi românii. Aşa cum am spus de foarte multe ori, economia liberală este singura soluţie pentru a oferi bunăstare tuturor românilor", a arătat premierul, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Victoria.







El a adăugat că guvernul a reuşit să reducă deficitul bugetar, să aibă venituri mai mari la buget, să stabilizeze economia, în condiţiile în care nu au fost introduse taxe noi şi nu au fost mărite cele existente.







"Anul trecut, ca ministru de Finanţe într-un guvern liberal, am vorbit despre încredere şi am cerut să aveţi încredere în mine, că voi lua măsurile cele mai bune pentru revenirea rapidă a economiei. Aşa s-a întâmplat. În trimestrul patru din 2020, România a avut cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. La începutul acestui an, ca premier al acestui guvern susţinut de o coaliţie care este condusă de PNL, din care fac parte şi USR PLUS şi UDMR, am promis că voi lua decizii care vor duce la schimbarea perspectivei de ţară, de la negativ la stabil. S-a întâmplat aşa. Această decizie a Agenţiei de rating Standard & Poor's este garanţia că ceea ce am făcut a fost bine. Mai mult, această decizie arată că programul nostru de guvernare liberal este unul care asigură stabilitatea economică a României", a precizat Florin Cîţu.