Florin Cîțu, întrebat dacă va candida la Președinția României: "Pas cu pas"

Premierul Florin Cîțu a mărturisit, joi seara, într-un interviu la TVR, că modelul său politic este președintele Klaus Iohannis, cu care are o relație bună și care constituie „o inspirație” pentru el. Întrebat dacă va candida la Președinție în 2024, Florin Cîțu a zâmbit și a răspuns cu sloganul campaniei din 2015 a președintelui Klaus Iohannis: „Pas cu pas”.„Pas cu pas. Haideţi să le luăm pas cu pas. Le luăm pas cu pas. Eu am obiective, vreau să le ating, vreau să fac performanţă foarte bună acolo unde sunt şi după aceea mă gândesc la următorul pas”, a declarat Florin Cîţu, întrebat dacă are de gând să candideze la Președinția României.Întrebat ce relație are cu președintele și dacă s-a simţit încurajat de acesta în campania pentru şefia PNL, Florin Cîțu a răspuns: „Preşedintele Klaus Iohannis a fost mai mult o inspiraţie pentru mine. Nu. Încurajat, bineînţeles, pentru că am o relaţie, şi s-a văzut, o relaţie bună cu domnul preşedinte, dar este mai mult o inspiraţie, pentru modul în care a ales să facă politică în România. După ani de zile, în care am avut acel tip de politician vechi şi preşedinte, a venit şi a schimbat şi imaginea Preşedinţiei, dar şi modul în care se face politică în România, de aceea am spus că este o inspiraţie pentru mine”, a explicat premierul.