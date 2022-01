Florin Cîțu: „În România, nu liberalizarea este problema, ci capacitatea de producție”

„Această liberalizare a pieței de energie a fost negociată de guvernul Năstase, s-a făcut un calendar cu Comisia Europeană. S-a nimerit să fie în guvernarea Orban”, a spus președintele PNL. Cîțu s-a mai referit și la ANRE, care trebuie să vină în Parlament cu un raport în care să se vadă dacă facturile mari au fost făcute intenționat sau a fost vorba de o greșeală.





„Nu îmi reproșez modul în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie. Am auzit câteva comentarii neelegante de la partenerii de coaliție. Trebuie să spunem adevărul. Această liberalizare a pieței de energie a fost negociată de guvernul Năstase, s-a făcut un calendar cu Comisia Europeană. S-a nimerit să fie în guvernarea Orban, nu era guvernarea mea când a fost ultima etapă a liberalizării. Nu putem să fim ipocriți. Am intrat într-un club în care prețurile sunt liberalizate. Am ales să mergem într-o direcție după 1990, în care economia de piață determină prețurile.





În România, nu liberalizarea este problema, ci capacitatea de producție. Consumăm mai mult decât producem. Noi astăzi vorbim de creșterea prețurilor. Asta este problema. O creștere a prețurilor într-un moment în care au crescut peste tot în lume”, a declarat Florin Cîţu.





Florin Cîțu a vorbit despre liberalizarea pieței de energie și creșterea prețurilor la gaze și curent electric.