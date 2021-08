Florin Cîțu, în cursa pentru șefia PNL: „Nu voi abdica niciodată de la principiile liberale”

Florin Cîțu și-a depus oficial candidatura pentru președinția Partidului Național Liberal și a încercat să se distanțeze de contracandidatul său, Ludovic Orban, care are o moțiune liberal-conservatoare, spunând că inclusiv în Partidul Național Liberal este nevoie de mai mult liberalism, iar el personal își trăiește viața, indiferent de situația în care se află și cu cine va guverna, exclusiv după principii liberale. Moțiunea cu care candidează premierul se intitulează „România liberală”.„Sunt un liberal convins şi cred că acest lucru e deja evident pentru toată lumea. Mi-am trăit viața, mi-o trăiesc astăzi şi îmi voi trăi viaţa doar după principii liberale. Indiferent în ce situație mă voi afla, alături de cine vom guverna în următorii opt ani de zile, nu voi abdica niciodată de la principiile liberale. Din primul moment în care am intrat în politică și până acum am spus că doar o Românie liberală poate aduce bunăstare pentru toți românii și am făcut toate eforturile pentru a transforma România”, a spus Florin Cîțu.„Am intrat în această cursă pentru că mi-am dat seama că este nevoie de mai mult, este nevoie să am în spate și un partid puternic, un partid care va fi cel mai mare partid politic din România în anii următori, Partidul Național Liberal. În același timp, trebuie să o spun și pe-asta: e nevoie de mai mult liberalism și în Partidul Național Liberal. Acesta a fost un alt motiv pentru care am intrat în această competiție. Vreau să vă asigur pe toți: după 25 septembrie altfel se vor lua deciziile în PNL. Eu construiesc echipe, m-am înconjurat de oameni care au făcut performanţă şi nu rămân singur”, a arătat Florin Cîțu.