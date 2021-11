Florin Cîțu: „Eu știu că nu poate fi renegociat PNRR”

„Eu ştiu că nu. Dacă PSD are influenţă la Comisia Europeană şi poate să rediscute PNRR-ul vom vedea ce se poate discuta. Eu, care am negociat PNRR şi am discutat şi cu preşedinta Comisiei de mai multe ori, nu ştiu că se poate rediscuta. Dar, dacă se poate, PSD are poate altă influenţă acolo şi atunci vom vedea”, a declarat Florin Cîţu, sâmbătă, la sediul PNL, conform Agerpres.





Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit luni seara despre majorarea pensiilor și alocațiilor, chiar dacă acest lucru nu este asumat în PNRR. „Vom merge cu cei de la PNL la Comisia Europeană și vom negocia anumite capitole din PNRR”, a spus acesta.





„O spun cu toată sinceritatea. Vom merge împreună și vom demonstra ce este sustenabil și ce nu este, ce ne angajăm, ce nu ne angajăm. Vreți să-mi asum eu tot ce a făcut USR-ul în guvern?”, a adăugat liderul PSD.





Preşedintele PNL, Florin Cîţu, premierul interimar, a afirmat că nu ştie ca PNRR să poată fi rediscutat la Bruxelles, adăugând că, în cazul în care PSD are altă influenţă la nivelul Comisiei Europene, rămâne de văzut ce se poate discuta. El fost întrebat dacă PNRR mai poate fi rediscutat la Comisia Europeană, pornind de la dorinţa exprimată în acest sens de social-democraţi.