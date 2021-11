Florin Cîțu, despre coaliția cu PSD: "Am ajuns la un compromis. Îi asigur pe români că nu e necondiționată"

"Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit majoritate și am ajuns la acest compromis. Facem această coaliție pentru că toate celelalte alternative erau mult mai dure. Este un moment important.



Vreau să-i asigur pe români că această coaliție nu este necondiționată. Mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării și stabilitatea financiară a țării nu e pusă în pericol.



Principiile liberale - voi lupta în continuare pentru ele.



Am avut o echipă de negociere, am avut un președinte al echipei de negociere. A fost supusă la vot echipa de miniștri și a trecut cu majoritate.



Ministerul proiectelor europene are un rol foarte important. PNRR rămâne în picioare și acolo sunt incluse toate reformele agreate cu Comisia Europeană. Aceasta va garanta o anumită traiectorie, e încă o garanție că tot ce am promis se va îndeplini. Reformele nu vor putea fi modificate", a declarat Florin Cîțu.

Florin Cîțu a declarat după discuțiile de luni de la Cotroceni că s-a ajuns la un compromis. Potrivit acestuia, coaliția cu PSD nu este necondiționată.