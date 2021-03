Florin Cîțu, despre adoptarea bugetului fără amendamente: "Nu e un atac la democraţie"

Premierul Florin Cîțu spune că adoptarea bugetului fără amendamentele propuse în Parlament nu reprezintă "un atac la democraţie", pentru bugetul îl face Guvernul. Bugetul pe 2021 este unul care "forţează reforma", în special la companiile de stat, care trebuie să demonstreze că "vor putea fi profitabile în viitor", a mai declarat premierul.







"Am spus din primul moment că ăsta este testul acestei coaliţii - bugetul (...), un buget care forţează reforma. Şi am spus de multe ori că prin buget vom forţa reforma şi să iasă din Parlament fără niciun fel de amendament. Dacă avem ceva de pus, punem în Guvern şi apoi să putem să scoatem din Parlament fără niciun fel de amendament şi ăsta nu e un atac la democraţie. Nu e adevărat, pentru că, aţi văzut foarte bine, în foarte mulţi ani discuţiile din Parlament, sunt aceleaşi amendamente de stai toată noaptea, stai până dimineaţa, oamenii se filmează, parlamentarii se filmează, se duc acasă, arată - Uite, am pus şi eu un amendament, nu se face nimic", a spus declarat Florin Cîțu miercuri, la B1Tv, potrivit Agerpres.







El a apreciat că actualul buget este unul care "se face".







"Eu vreau să depăşim circul ăsta, vreau să avem un buget care se face. Proiectele din buget se vor face, nu doar ne lăudăm pe la televizor, nu ne facem filmuleţe, nu ne facem ... pe Instagram şi aşa mai departe şi apoi nimeni nu mai întreabă nimic de ele", a punctat premierul.







În ceea ce priveşte reforma pe care a menţionat-o, Cîţu a spus că aceasta este "în primul rând a companiilor de stat".







"Ştiţi foarte bine că prin buget se alocă resurse acestor companii de stat şi am spus foarte clar că acele companii de stat care nu vin cu un plan de restructurare care să arate credibil că vor putea fi profitabile în viitor nu vor mai primi resurse de la buget", a afirmat premierul.