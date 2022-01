Florin Cîțu, declarații de ultimă oră despre certificatul verde

„Unde avem o discuție în coaliție este când mergem mai departe cu certificatul verde. Propunerea este ca cel puțin personalului din sistemul medical, atât la stat cât și la privat, să i se ceară certificatul verde. Este apoi discuția despre Ministerul Afacerilor Interne, în special IGSU, și acesta era introdus în acel proiect, și alte funcții esențiale.



E adevărat, pentru restul economiei juriștii sunt împărțiți. Unii spun că este ok, alții spun că nu. Varianta pe care noi am propus-o în Parlamentul României este discutată și cu specialiștii în sănătate și din justiție. La două voturi nu a trecut de Senat.”, a declarat Florin Cîțu.



„Cred că nu era ok să relaxăm măsurile în perioada de sărbători. Aș vrea să vedem dacă relaxarea a avut un efect în a opri pandemia sau a accelerat numărul de cazuri.”, a mai spus președintele PNL.

Președintele PNL, Florin Cîțu, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre stadiul discuțiilor privind implementarea certificatului verde la locul de muncă, relateazĂ Antena3.ro.