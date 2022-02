Florin Cîțu: "Creşterea economică este mai mare decât cea bugetată, dar există risc de recesiune, dacă nu se iau măsuri"

România riscă să intre în recesiune, dacă nu ia măsuri, spune fostul premier Florin Cîţu, după ce INS a anunțat că economia României a crescut sub aşteptări în 2021. Totuși, președintele PNL spune că datele arată o creștere mai mare decât cea bugetată.„Creşterea economică este mai mare decât cea bugetată. Bugetată, a fost o creştere reală de 4,6%, iar acum avem o creştere de 5,6% pentru 2021. Eu vă spun că sunt date parţiale, cred că se va duce spre 6% creşterea economică. Chiar dacă rămâne la 5,6%, oricum este un punct procentual peste ce am avut în buget, deci veniturile la buget sunt mai mari, oricum, faţă de anul trecut”, a spus Cîțu.El spune că încetinirea economiei de la finalu anului 2021 s-a datorat unui guvern nou.„Guvernul pe care îl conduceam nu mai era şi atunci nu mai puteam lua măsuri de redresare. Ca să nu continue această scădere, sunt măsuri pe care le-am propus ca economist, dacă cineva vrea să le ia în calcul. Dacă nu, binenţeles, creşterea dobânzilor, inflaţie, conflicte - toate vor putea duce la o criză majoră. Dacă vrem să le evităm, am pus pe masă cele trei soluţii”, a spus el.El a avertizat însă că România riscă să intre în recesiune.„Dacă nu se iau măsuri acum de a stimula economia, există un risc”, a avertizat Cîțu.