Florin Cîţu: Bugetul pentru 2021 va fi definitivat de noul Guvern

Bugetul pentru 2021 va fi definitivat de noul Guvern, a declarat, duminică, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, premierul propus de coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR, care a precizat că, după ce vor fi finalizate negocierile pentru guvernare, se vor cunoaşte şi proiectele noi şi se vor face câteva realocări pentru anul viitor, potrivit Agerpres.







El a precizat că în privinţa salariului minim pe economie ar trebui să mai existe discuţii tripartite, cu patronatele şi sindicatele, Ministerul de Finanţe luând în calcul câteva variante.







"Am văzut câteva estimări, încă nu am agreat toţi pe aceeaşi formulă. În noua coaliţie de guvernare vom avea o variantă pe care o vom prezenta, sper, cât mai curând. Trebuie să terminăm negocierile cât mai repede, să avem un Guvern învestit ca să poată să aibă putere de negociere. Dacă vom avea Guvern vom şti şi ce se va întâmpla cu salariul minim de la 1 ianuarie. (...) Impactul va fi pentru următorul Guvern. Ar fi oarecum necinstit ca acest Guvern să ia o decizie pentru următorul Guvern, aşa cum nu am luat nicio decizie pe buget", a explicat Cîţu, la Palatul Parlamentului.







Ministrul a adăugat că se cunoaşte necesarul pentru fiecare minister, dar vor trebui făcute realocări în funcţie de proiectele noi care vor apărea în programul de guvernare.







"Bineînţeles că ştim exact necesarul pentru fiecare minister, de ce este nevoie, ce proiecte trebuie finanţate, aşa cum îl avem astăzi. După ce vor fi finalizate negocierile, vom avea şi proiectele noi care apar cu acest program de guvernare şi atunci vor fi făcute câteva realocări în bugetul pentru anul viitor, dar nu sunt mari diferenţe. Vom continua o mare parte din proiectele începute în 2020, rămân în programul de guvernare 2021 - 2024", a explicat Florin Cîţu. Potrivit acestuia, PNL, USR PLUS şi UDMR speră ca noul Guvern să fie învestit până pe 27 decembrie, de aceea negocierile au loc "de dimineaţă până seara".