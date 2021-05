Florin Cîţu: „Banii din PNRR care vor fi alocaţi autorităţilor locale se duc pe proiecte, nu pe criterii politice”

Premierul Florin Cîţu a declarat duminică la finalul Consiliului Naţional al PNL, că banii din PNRR vor fi alocaţi autorităţilor locale pentru proiecte şi nu pe criterii politice. „Opoziţia nu are niciun argument. Discuţiile pe care le-am avut cu opoziţia, în premieră, eu nu am văzut PSD, vreodată, să ne arate vreun proiect făcut înainte de a-l publica. Am discutat despre PNRR, proiectele de acolo sau banii din PNRR se duc către toate autorităţile locale, se duc pe proiecte, nu se duc pe criterii politice, sunt pe proiecte”, a subliniat prim-ministrul. Astfel, el a transmis un mesaj către aleşii locali legat de fondurile pe care aceştia le-ar putea primi. Anterior a fost criticat pentru această abordare, cel puţin de opoziţie, care a spus că s-ar fi folosit de funcţia publică în lupta internă de partid pentru a da bani aleşilor din PNL.