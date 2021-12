Florin Cîțu așteaptă proiectul PSD privind certificatul verde: „Sper să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile”

Florin Cîțu - președintele PNL a declarat, din nou, că așteaptă proiectul PSD privind implementarea certificatului verde la locul de muncă. Acesta și-a exprimat speranța că nu e doar o strategie de a întârzia lucrurile, relatează Realitatea.net





Aşteptăm varianta, sper să fie optimă, să treacă imediat prin Parlament şi să rezolvăm această problemă. Am arătat că, în momentul în care am introdus proiectul de lege în Parlament, a crescut rata de vaccinare, am depăşit 7 milioane de persoane vaccinate. În momentul în care acel proiect nu a fost susţinut, din păcate, nu a fost susţinut de actualii noştri parteneri de coaliţie, rata de vaccinare a scăzut. Sper să vină cât mai repede cu această propunere şi să nu fie doar o strategie de a întârzia lucrurile”, a declarat Cîţu, miercuri, la Senat.