Florin Cîţu: Am siguranţa că o să fie o guvernare stabilă

Florin Cîţu, propunerea de premier a coaliţiei formate din PNL, USR PLUS şi UDMR, a declarat, luni seara, că viitorul program de guvernare este unul "pe termen lung" şi şi-a exprimat speranţa că noul Executiv va fi învestit până la Crăciun. Liderii PNL, USR PLUS şi UDMR - Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor - au semnat, la Palatul Parlamentului, acordul de guvernare 2020 - 2024, potrivit Agerpres.







"Mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Am fost în aceste discuţii, în ultimele zile, când s-au negociat programul de guvernare, alianţa politică şi, după aceste zile, am siguranţa că o să fie o guvernare stabilă. Este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are în centru interesul cetăţenilor. Programul de guvernare este aproape gata, în programul de guvernare sunt proiecte care au început în acest an şi vor continua, proiecte care au dat rezultate, dar care au fost completate cu alte proiecte, venite de la partenerii de coaliţie, toate având acelaşi scop - dezvoltarea României", a punctat Florin Cîţu.







El a afirmat că, din 2021, pentru proiectele care se întind pe mai mulţi ani va trebui să fie justificată finanţarea pe toată perioada. "Nu vreau ca în perioada următoare să mai existe proiecte începute şi apoi să rămână neterminate, fiindcă nu a mai fost găsită finanţare", a arătat el.







Florin Cîţu a vorbit de nevoia ca un nou Executiv să fie învestit până la finalul acestei săptămâni.







"Sper să avem un guvern învestit cât mai repede. Este nevoie să avem un guvern cât mai repede, pentru că bugetul pentru anul viitor trebuie făcut, iar proiectele care sunt în programul de guvernare trebuie să aibă finanţare. De aceea contez pe parteneriatul acesta, pe această coaliţie, (...) să avem un guvern, poate, până la Crăciun", a spus el.