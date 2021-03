Florin Cîțu: Am luat câteva decizii care vor ajuta în perioada următoare la reducerea pandemiei

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, că Executivul a adoptat mai multe decizii care vor ajuta la reducerea pandemiei de COVID-19.







"În această săptămână am avut mai multe întâlniri - cu Asociaţia Consiliilor judeţene, cu primarii de sector şi primarul general. Astăzi am avut o întâlnire cu toate cultele din România. (...) Astăzi, în şedinţa de Guvern, am luat câteva decizii care vor ajuta în perioada următoare la reducerea pandemiei, aceste decizii au fost aprobate prin hotărâre de guvern", a declarat Cîţu la Palatul Victoria.