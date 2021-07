Festivalul pescăresc organizat de Primăria Hârşova, un real succes. „Vom realiza şi alte ediţii”

Gurmanzii au avut şi ei orele lor de satisfacţie în cea de-a doua zi a festivalului. Duminică a avut loc un concurs de gătit în urma căruia s-au produs preparate culinare fine din peşte. Seara a avut loc un nou spectacol, de data aceasta cu genuri muzicale diferite. Punctul culminant al spectacolului l-a reprezentat apariţia pe scenă a trupei Cargo.





Au fost momente emoţionante, acesta fiind prima apariţiei a formaţiei după moartea chitaristului Adi Bărar.





Primarul oraşului Hârşova, Viorel Ionescu, a declarat pentru „Cuget Liber” că, în opinia sa, evenimentul s-a bucurat de un real succes.





„A fost un festival care s-a bucurat de un real succes. Am avut parte de două zile superbe în care oamenii s-au putut bucura de un concurs de pescuit, preparate culinare pescăreşti şi muzică bună. Suntem la prima ediţie şi sperăm să continuăm. Vrem ca acest festival să devină unul de tradiţie. Am putut organiza festivalul pentru că am beneficiat de fonduri europene. Publicul a fost unul minunat şi ne-au vizitat chiar şi oameni din alte localităţi”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Viorel Ionescu.



Spectatorii care au asistat la festival au fost extrem de încântaţi de ceea ce au simţit şi au văzut la Hârşova.





„A fost incredibil. Ceva de vis. Am mâncat preparate pescăreşti şi i-am ascultat pe idolii noştri de la Cargo. Foarte frumos. Cu siguranţă vom reveni la Hârşova”, ne-a spus o participantă la festival.





„Am venit la festival pentru a participa la concursul de pescuit, dar şi pentru a vedea pe viu trupele care au urcat pe scenă. Se vede că acest eveniment a fost organizat cu foarte mult bun gust. Cu siguranţă va avea loc şi la anul şi dacă se va întâmpla aşa, cu siguranţă ne vom întoarce”, a spus un tânăr pasionat de arta pescuitului.





Autorităţile locale au de gând să organizeze şi a doua ediţie a acestui festival pescăresc. Acest lucru se va întâmpla pentru că cei prezenţi la eveniment au fost încântaţi de ceea ce au văzut.





În prima zi a festivalului doritorii s-au înscris în cadrul unui concurs de pescuit şi au surprins asistenţa cu capturi care mai de care mai frumoase. Iubitorii de artă au luat parte la un vernisaj în cadrul căruia au fost prezentate picturi sau obiecte care provin din Hârşova. Pe seară, atmosfera a fost animată de interpreţi de muzică populară, printre care Petrică Mîţu Stoian, Constantin Enceanu sau Maria Căpitănescu.