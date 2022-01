Felix Stroe: "De când am intrat la guvernare, cetăţenii au putut vedea o schimbare profundă“

Senatorul PSD de Constanţa, Felix Stroe, este de părere că de când Partidul Social Democrat a intrat la guvernare, măsurile care sau adoptat sunt unele care fac vieţile oamenilor să fie mai bune.



Felix Stroe a explicat de ce crede acest lucru într-un mesaj postat pe pagina sa oficială de Facebook.













Am intrat la guvernare pentru a stopa declinul social și economic resimțit de români, după doi ani de guvernare de dreapta. Chiar din prima lună, cetățenii au putut vedea o schimbare profundă a modului de a guverna România!Știu, mulți nu au răbdare să citească în detaliu tot ce s-a propus și s-a făcut deja, până acum.PSD a impus măsuri care au crescut veniturile la 10 milioane de români, s-a alocat cel mai mare buget la investiții, în special pentru infrastructura de transport, s-a schimbat abordarea în privința pandemiei și a crescut bugetul la sănătății, s-au luat măsuri pentru sprijinirea mediului de afaceri și pentru îmbunătățirea colectării taxelor și se asigură susținerea natalității și a familiilor pentru copii. În plus:- Creșterea alocațiilor pentru copii, începând cu luna ianuarie. Vor beneficia 3,6 milioane de copii.- Sprijin pentru pensionarii cu pensii mici pentru a face față creșterii prețurilor și a facturilor. Număr beneficiari-2,5 milioane.- Majorarea salariilor profesorilor, prima majorare a salariilor din acest sector după înghețarea lor de către Guvernele Cîțu și Orban.- Răspunderea penală pentru angajatorii evazioniști, care rețin contribuțiile de la angajați, dar nu le virează mai departe la bugetul de stat.- TVA de 5% pentru energia termică.- Sprijin pentru compensarea cu 50% din costurile cu energia electrică folosită pentru irigarea terenurilor.- Acordarea subvențiilor pentru crescătorii de vaci de lapte, de bivolițe și de taurine pentru carne.- Aprobarea Programul Investițional în domeniul Transporturilor (condiționalitate în PNRR). Programul are două obiective majore:- finalizarea unui coridor de transport rutier care să lege Constanța de granița de vest și- modernizarea infrastructurii din Moldova, mult rămasă în urmă față de infrastructura din restul țării.E mult de citit?! E bine!Românii trebuie să știe că, dacă PSD nu ar fi intrat la guvernare, aceste măsuri n-ar fi existat astăzi! Românii aveau nevoie de astfel de măsuri și chiar dacă unii nu le-au dorit, PSD și le-a asumat, le-a susținut și le-a făcut posibile tocmai pentru că este o perioadă critică.