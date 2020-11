Felix Stroe, candidat PSD la Senatul României: „Autoritățile locale devin motorul atragerii banilor europeni!”

(Comandat de Partidul Social Democrat Filiala Constanţa, executat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 11200020)





- Partidul Social Democrat a elaborat, în acest an al pandemiei, un Program de Guvernare, alternativă la actualul dezastru Executiv. Pe nivelul meu de expertiză, experiență și pregătire, am contribuit la construirea acestui Program. Astfel, în primul capitol, cel de Dezvoltare Locală și Regională, se prevede că „orice român, indiferent de regiune, trebuie să aibă apă/canalizare/gaze/acces la educație/sănătate/cultură/sport și divertisment“. În plus, am prevăzut și un punct îndrăzneț, dar care nu mai suportă amânare, în România secolului XXI: orice român, indiferent de regiune, trebuie să ajungă în maxim două ore la cel mai apropiat aeroport și în maxim o oră la cea mai apropiată intrare pe autostradă!- Mai ales în noul context economic global, da! Uniunea Europeană a alocat fonduri uriașe țărilor membre, dar aceste fonduri trebuie atrase prin proiecte coerente, bine făcute, fundamentate. Am - și avem - experiența scrierii, depunerii și aprobării unor asemenea proiecte de anvergură, pe fonduri europene! Trebuie încurajată creșterea autonomiei locale și regionale și în domeniul atragerii de finanțări. Descentralizăm alocarea fondurilor europene! Simplificăm procedurile și eliminăm blocajele. Vom elabora 8 programe operaționale regionale - regiuni ale României. Creștem capacitatea Consiliilor Județene și a primăriilor de a absorbi fonduri și facem astfel încât să beneficieze efectiv de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor. Va fi simplu să ceri finanțare europeană și mai rapid să primești răspunsul. Contractarea se va face mai rapid! Va fi mai simplu să implementezi proiectele...- Autoritățile locale devin motorul atragerii banilor europeni - nu statul român! Vom reglementa în Parlament acest lucru. Se vor clasifica prioritățile: naționale/strategice/regionale și locale. Se va diferenția și nivelul decizional în funcție de amploarea unui proiect! De ce să se aștepte aprobarea guvernului, pentru un proiect de importanță regională, chiar dacă e strategic? Minim un proiect major pe fiecare județ și minim un proiect european în fiecare UAT - asta ne propunem. Performanța se premiază - co-finanțare automată a proiectelor finanțate DIRECT de către instituțiile europene! De asemeni, e importantă transparența în alocarea banilor europeni, indiferent cine e la Palatul Victoria. Predictibilitatea finanțării, alocări în timp real...- Pentru toate apelările din programele operaționale se va publica și actualiza în timp real lista proiectelor depuse, valoarea cererilor de finanțare depuse și bugetul rămas disponibil. Se va publica și actualiza lista furnizorilor de servicii în cadrul contractelor de asistență tehnică, a CV-urilor și responsabilității experților care lucrează în cadrul acestor contracte, a valorilor angajate și executate, a rezultatelor contractelor dar și a modului prin care aceste contracte au fost valorificate. O singură platformă publică cu toate proiectele și cu toți beneficiarii.- Nu. Finanțăm din fonduri guvernamentale tot ce nu se poate prin fonduri europene - PNDL, CNI, ANL etc. De exemplu, CNI poate finanța dezvoltarea stațiunilor și programul balnear. Investiții în rețele inteligente de alimentare cu apă, extindere sau reabilitare ca parte a rețelelor regionale. Investiții în sisteme inteligente alternative de management ape uzate menajere pentru aglomerările sub 2000 de locuitori. Aici chiar mă pricep!- Este evident că expertiza și experiența dvs. în atragerea de fonduri europene este una importantă. Vă mulțumim și vă dorim succes în alegeri!