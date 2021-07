Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, în vizită la Constanţa. „Mediul şi sănătatea sunt două capitole importante”

Europarlamentarul şi-a început discursul cu o temă care priveşte sănătatea, mai exact pandemia de COVID-19 în care ne aflăm.





„Mă bucur să mă numesc europarlamentar de Constanţa. Acum 2 ani, când am fost aici în campanie, am promis că voi fi prezent în această comunitate şi încerc să mă ţin de cuvânt, cât de mult pot. Este timpul să vă prezint raportul meu de activitate, cu transparenţă financiară. Tot ce am promis până în prezent, am făcut. Din poziţia mea de europarlamentar, mă ocup strict de două subiecte. Vorbim de mediu şi de sănătate. În această perioadă de pandemie, am încercat să nu văd situaţia ca o problemă, ci ca o oportunitate. Uniunea Europeană a ieşit cu nişte instrumente prin care a ajutat cetăţenii. Datorită muncii mele şi a colegilor mei am reuşit să facem rost de echipamente de protecţie împotriva acestui virus. România stă foarte bine la capitolul vaccinuri. Am ajuns să donăm şi să vindem vaccinuri altor ţări”, a declarat europarlamentarul Nicu Ştefănuţă.



Patrulele Agenției Frontex, prezente în Marea Neagră





Nicu Ştefănuţă şi-a îndreptat apoi atenţia şi către mediu, ocazie cu care a mers pe un vas al Agenţiei Europene Frontex pentru a observa modul în care se patrulează pe Marea Neagră în scopul depistării de deşeuri aruncate ilegal pe teritoriul României.







„Am venit la Constanţa pentru că am fost invitat pe un vas al Agenţiei Europene Frontex. Am vrut să văd cu ochii mei cum se patrulează în Marea Neagră, pentru a descoperi deşeurile ilegale. Vreau ca această agenţie să fie pregătită din toate punctele de vedere. Bugetul acestei agenţii este foarte important, mai ales când vorbim de astfel de patrule. Frontex are peste o mie de angajaţi, dintre care 600 sunt permanenţi, iar o treime sunt români. Ironia sorţii face ca ei să nu poată patrula destul, pentru că nu suntem graniţă la spaţiul Schengen”, a explicat europarlamentarul.





Lupta împotriva cancerului este un subiect delicat pe care atât Nicu Ştefănuţă, cât şi Anca Dragu l-au atins în timpul conferinţei de presă. Cei doi sunt conştienţi de faptul că în România există foarte mulţi bolnavi de cancer şi încearcă să determine luarea de măsuri.





„Un ultim subiect pe care îl voi aborda este lupta împotriva cancerului. Este un subiect care pentru mine contează foarte mult. Am fost în centre oncologice în Bucureşti, în Craiova şi vă spun că avem probleme foarte mari la nivel de tratare. Cele patru miliarde de euro care sunt dedicate acestui program european contra cancerului sper să ne ajute să facem mari progrese în ceea ce priveşte prevenirea acestei boli”, a mai spus Nicu Ştefănuţă.





„Am venit la Constanţa din două motive. Unul dintre ele este combaterea cancerului. Sunt vicepreşedintele comisiei pentru combaterea acestei boli. Am înfiinţat această comisie pentru că această boală este o foarte mare problemă în România. Trebuie să avem în vedere prevenţia, tratarea şi reintegrarea în societate a pacienţilor care au suferit de cancer şi s-au vindecat. Al doilea subiect pentru care am venit la Constanţa este organizarea referendumului pentru demiterea primarului din Agigea. Agigea merită să se dezvolte. Am văzut o serie de probleme, mai ales în localitatea Lazu. Am văzut străzi neasfaltate, canalizări care nu funcţionează şi aşa mai departe”, a spus Anca Dragu.





În timpul conferinţei de presă a luat cuvântul şi preşedintele filialei USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe, cel care a explicat faptul că Dobrogea se confruntă cu o deşertificare ieşită din comun.





„Pe partea de mediu ne aflăm într-o zonă tulbure. Anul acesta am avut parte de ploi, astfel că a fost o situaţie benefică. Este foarte clar pentru toată lumea că în Dobrogea ne confruntăm cu fenomenul de deşertificare. Nu avem sisteme de irigaţii pentru că ele au fost distruse în ultimii 30 de ani. Suntem o zonă în care există extrem de puţine păduri”, a spus Dumitru Caragheorghe, şeful filialei USR-PLUS Constanţa.





Eurodeputatul USR-PLUS Nicu Ștefănuță a efectuat sâmbătă, 10 iulie, o vizită în județul Constanța, ocazie cu care şi-a prezentat activitatea din al doilea an de mandat. Nicolae Ștefănuță este vicepreşedinte al Uniunii Salvaţi România şi a fost ales europarlamentar pe lista Alianţei USR-PLUS, pe 26 mai 2019. Este vicepreşedinte al Delegaţiei pentru relaţiile cu Statele Unite şi membru al Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară, al Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European și supleant în Comisia pentru Afaceri Externe din Parlamentul European.Nicu Ştefănuţă a susţinut o conferinţă de presă la Constanţa, eveniment la care au mai participat Anca Dragu, preşedintele Senatului, senatorul Remus Negoi, viceprimarul Constanţei, Florin Cocargeanu, şi şeful filialei USR-PLUS Constanţa, Dumitru Caragheorghe.