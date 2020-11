Eugen Tomac, liderul PMP: „Îmi pun mare speranţă în tandemul Băsescu-Palaz, la Constanţa”

Ea a continuat să îşi prezinte proiectele pe care le are în plan pentru viitor.



„Angajamentul PMP Constanţa este să nu mai existe aceşti cetăţeni de mâna a doua şi a treia. Ne dorim, dacă vom fi aleşi în parlament, să sprijinim autorităţile locale ca până în anul 2024, 80% dintre localităţi să aibă gaze, să sprijinim micii agricultori, să aducem internet în toate şcolile, asta după ce se rezolvă problema grupului sanitar care în majoritatea şcolilor din mediul rural se află în spatele curţii. Ne dorim să îi sprijinim pe cei care doresc să facă agro-turism, să dezvoltăm sistemul de irigaţii şi apa pentru fermieri să fie mai ieftină, ne dorim servicii de salubritate mai ieftine pentru tot judeţul Constanţa” , a explicat Elena Băsescu.





Ulterior a luat cuvântul şi preşedintele PMP Constanţa, Claudiu Iorga Palaz, şi candidat pentru Senatul României.



„Este o altfel de campanie. Probabil că peste 100 de ani o să mai avem ocazia să ne trezim sau cel puţin nu ne mai dorim să mai facem o astfel de campanie şi aici mă refer la modul de desfăşurare. Nici până la această dată nu ni s-a spus exact cum trebuie să procedăm, chiar dacă ne-am adresat instituţiilor statului, în speţă Prefecturii Constanţa. Cred că nici ei nu ştiu cum se procedează. Avem posibilitatea să ne deplasăm în localităţi şi vom face în continuare această campanie din om în om pentru că legea ne permite din moment ce nu am primit nicio notificare în acest sens din partea Instituţiei Prefectului” , a spus şi Claudiu Iorga Palaz.





Ultimul dintre cei trei care a luat cuvântul a fost preşedintele PMP, Eugen Tomac.



„Elena Băsescu este un candidat model având în vedere implicarea totală în campanie. Veţi vedea foarte puţini politicieni din întreaga ţară care tratează cu atâta responsabilitate acest exerciţiu democratic cum sunt alegerile. Un candidat trebuie să aibă curajul de a merge şi de a discuta cu cetăţenii indiferent dacă te susţin sau nu te susţin şi din acest punct de vedere o felicit pentru că demonstrează că ştie ce are de făcut şi eu pun mare speranţă în tandemul Băsescu-Palaz, la Constanţa. PMP are aici o echipă cu care sunt convins că vom reuşi să ne atingem obiectivele propuse. Având în vedere vremurile prin care trecem şi situaţia incredibilă prin care trecem generată de criza de sănătate suprapusă cu criza economică fără precedent, avem obligaţia ca partid să venim cu soluţii. Am observat în această campanie cum foarte mulţi politicieni vechi sau noi vin şi promit lucruri care sunt deja promovate şi pe care noi le susţinem de ani de zile”, a declarat Eugen Tomac.











El a explicat că există bani pentru mai multe proiecte pe care PMP le are în plan.



„Avem bani pentru a dezvolta autostrăzi, pentru a construi spitale, pentru a construi şi renova şcoli. Programul nostru de guvernare propune construirea a cel puţin o mie de creşe şi grădiniţe. Această propunere a venit din partea Elenei Băsescu care simte ce înseamnă să ai această presiune zi de zi şi nevoia de a găsi răspunsul prin acţiune. Ne vom bate pentru acest obiectiv.” , a mai spus Eugen Tomac.





„Aşa cum v-am spus încă de la început, obiectivul meu este să merg în majoritatea localităţilor din judeţ. Evident că acest lucru a fost puţin îngreunat de faptul că ne aflăm în plină pandemie şi din cauza restricţiilor impuse de autorităţi. Este puţin mai dificil, însă nu imposibil. Pentru mine Constanţa înseamnă nu doar municipiul şi staţiunile de pe litoralul românesc de la Marea Neagră. Campania pe care o fac eu, aceea la firul ierbii, am învăţat-o de la tatăl meu şi de la vechii pedelişti şi pedişti. Mergând la pas prin localităţi şi vorbind cu sute, poate chiar mii de oameni, am constatat cu amărăciune că judeţul Constanţa este dezvoltat cu trei viteze. Prima este municipiul care are şi el resurse care nu sunt exploatate la maxim şi aici mă refer la platforma continentală a Mării Negre, la poziţia geo-strategică a portului şi la multe alte resurse. A doua viteză este reprezentată de staţiunile de la Marea Neagră. A treia viteză este reprezentată de restul localităţilor. Sunt localităţi care nu au apă şi canalizare, care nu au gaze, iar locuitorii din aceste localităţi se încălzesc la sobe cu lemne” , a declarat Elena Băsescu.