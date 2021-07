Emil Boc, mesaj laudativ la adresa echipei PNL Constanţa

„Avem şi la Constanţa echipa PNL. Nu am venit să vă dau lecții pentru că dacă mă uit în istorie aveți Tomis, aţi fost în Transilvania. Adevăratele caractere se călesc în aceste lupte dure. Împreună putem fi puternici. Vă admir în mod particular pentru că îl admir pe Bogdan Huțucă. El are capacitatea de a face o echipă. Vă felicit, domnule președinte. Vom avea o nouă stea economică pe cerul României și anume Constanţa. Aveți un potențial pe care nu îl are nicio altă regiune din această ţară”, a declarat Emil Boc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanţa.





Printre personalităţile din lumea politică ce au fost, recent, la Constanţa s-a aflat şi primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.Acesta a urcat pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor şi a ţinut un discurs laudativ la adresa oraşului de la malul mării şi implicit la adresa echipei PNL Constanţa şi a preşedintelui de filială, Bogdan Huţucă. Emil Boc admite că urbea condusă de administraţia PNL va reprezenta o forţă economică în România în foarte scurt timp.