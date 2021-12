Eliminarea taxei de pod, în dezbaterea Camerei Deputaților. „Este o povară pentru locuitorii Dobrogei”

„Este esențial să înțelegem că prin aceasta, companiile din Dobrogea pierd startul atunci când concurează cu alte companii din țară, indiferent despre ce industrie vorbim. În altă ordine de idei, această dublă taxare este total incorectă, având în vedere că, din momentul în care a fost plătită, nu s-a observat niciun fel de îmbunătățire a infrastructurii rutiere în județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Brăila, Galați sau Călărași. Această formă de taxare este total incorectă, imorală și nedreaptă, mai ales că nu există o precizie clară privind destinația finală a banilor colectați. Nu este obligația cetățenilor județelor Constanța și Tulcea, a agenților economici sau a celor care vizitează Dobrogea să alimenteze și să susțină bugetul CNAIR. În momentul de față, evoluția tehnologică este o soluție la care această companie poate apela pentru colectarea mai bună a plății rovinietei. Am observat că în comisiile parlamentare a existat un consens privind eliminarea acestei taxe. Cât timp a fost în opoziție, PSD a susținut acest demers legislativ. În momentul de față, când portofoliul ministerial al transporturilor este susținut de către PSD, observ o ușoară schimbare de atitudine. Ministrul Grindeanu, dar și un sindicat al drumarilor se declară îngrijorați privind eliminarea acestei taxe, iar efectul acestui lucru este unul care prejudiciază bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere”, a mai spus Bogdan Huţucă.





În finalul mesajului, Bogdan Huţucă spune că îşi doreşte ca ministrul Transporturilor, dar şi ceilalţi parlamentari care vor vota să ţină cont de toate argumentele pro sau contra pentru eliminarea taxei de pod.





„Sper ca parlamentarii dar și ministrul transporturilor să țină cont de aceste argumente, pentru că este total nedrept să protejăm bugetul CNAIR în detrimentul tuturor agenților economici din Dobrogea.





Aștept să văd punctele de vedere exprimate de către partidele parlamentare în plenul Camerei Deputaților, pentru că amânarea sau ignorarea eliminării acestei taxe reprezintă o povară pentru agenții economici și pentru toți locuitorii Dobrogei. Îi invit pe toți parlamentarii, dar și pe ministrul transporturilor să susțină acest proiect de lege, pentru că este datoria noastră să corectăm această nedreptate”, a concluzionat Huţucă.





