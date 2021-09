Elevii din comuna Grădina s-au întors din tabăra de la Râşnov. Ce planuri mai are primarul Gabriela Iacobici

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici, a povestit pentru „Cuget Liber” câteva aspecte din tabăra de la Râşnov.



„A fost foarte frumos în tabără. A fost vremea bună pentru perioada aceasta la munte. A fost puţin frig noaptea, însă ne-au făcut focul la pensiune. Ne-am încărcat şi noi de energie cu ajutorul copiilor. Am mers cu microbuzele noastre, iar copiii au fost veseli. Când ne-am întors în comună, deja incidenţa era de 3 la mie. Acum, unii dintre localnici sunt în carantină. Sunt oameni care fac naveta, care lucrează prin Constanţa. Noi ar fi trebuit să mai rămânem în tabără să nu ne infectăm când ajungem acasă. Copiii nu vor intra în carantină. Sâmbătă au fost la Aqua Magic”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici.



O nouă şcoală se va construi în comuna Grădina



Gabriela Iacobici a explicat că şcoala din comună va fi modernizată aproape de la zero. Practic se va mai construi un corp care va fi dotat cu toate utilităţile necesare.





„Am înţeles că şcolile se vor închide în momentul când incidenţa va atinge 6 la mie. Noi avem incidenţa 3,75. Copiii vor începe şcoala normal, cu toate măsurile de prevenţie puse la punct. Avem şi Hotărârea Comitetului Local. Noi avem un proiect aprobat de Ministerul Dezvoltării de reabilitare şi extindere şcoală. Practic va fi aproape construită de la zero. Încă nu ne-am apucat de treabă pentru că ne mai trebuie banii de TVA cofinanţare şi noi nu îi avem în acest moment pentru că avem alte proiecte începute. Am scos proiectul la licitaţie. Şcoala o menţinem curată, astfel încât copiii să înveţe în condiţii normale. Am făcut un proiect european pentru achiziţie de tablete şi de table inteligente pe care le vom materializa în următoarele săptămâni. Toţi copiii vor avea tablete. Se mai efectuează mici reparaţii şi deocamdată atât. După ce se va termina licitaţia, probabil în primăvara anului viitor ne vom apuca de construirea şcolii”, a explicat Gabriela Iacobici.





În final, edilul din Grădina a mai prezentat câteva dintre proiectele pe care le are în implementare. Gabriela Iacobici a spus că se gândeşte să finalizeze aceste proiecte şi abia apoi să demareze altele.





„Avem 10 kilometri de drum în toată comuna. Se lucrează la poduri şi podeţe şi rigole. Canalizarea este terminată în proporţie de 90 la sută. Trebuie doar să facem proiecţia finală. Anul acesta nu am mai făcut alte proiecte pentru că nu putem să ne înghesuim. Trebuie să le finalizăm pe acestea pe care le avem, iar apoi să deschidem altele. Altfel ne aglomerăm şi nu mai putem ţine socoteala la documente. Am amenajat exteriorul din faţa sediului primăriei. A fost distrus după ce s-a trecut cu canalizarea pe acolo. Am făcut o parcare frumoasă în faţa primăriei cu bani de la bugetul local. Nu am avut extrem de multe realizări în acest an. Avem şi proiecte mici europene pe care trebuie să le punem în aplicare. Un exemplu ar fi achiziţia de măşti şi dezinfectant pentru şcoală. Urmează să facem demersurile în acest caz”, a concluzionat Gabriela Iacobici.





