Elena Băsescu, optimistă în ceea ce priveşte alegerile: „PMP va avea sigur deputat şi senator de Constanţa”

Mai direct, parlamentarii pot propune iniţiative legislative inclusiv pentru proiecte de infrastructură. Autostrada Unirii (Ungheni - Iași - Târgu Frumos - Pașcani - Târgu Neamț - Poiana Largului - Ditrău - Târgu Mureș) şi Autostrada Nordului (Vama Oar – Satu Mare – Baia Mare – Dej – Bistriţa – Vatra Dornei – Suceava) vor fi realizate în baza unor legi iniţiate şi promovate de parlamentari PMP care au reuşit să găsească susţinere parlamentară. Acelaşi principiu se poate aplica şi pentru proeicte de investiţii panjudeţene.





Nu în ultimul rând, parlamentarii dezbat şi votează în fiecare an Bugetul de Stat. Eu şi Claudiu Palaz vom lupta în Parlament ca obiectivele majore de investiţii ale judeţului să primească finanţarea necesară.



Cum apreciaţi că se poate rezolva problema gazelor naturale?



Până în 2024, sper ca 80% din localităţile din Constanţa să fie legate la reţeaua naţională de gaze naturale. Mai ales dacă vom scoate gaze din Platforma Continentală a Mării Negre, ar fi absolut absurd ca locuitorii judeţului Constanţa să nu beneficieze de aceste gaze. Nu discutăm de vreun judeţ montan care să prezinte mari probleme în ceea ce priveşte partea de infrastructură.





Există trei căi majore prin care putem atinge acest obiectiv: 1) Accesarea de fonduri europene în vedere extinderii infrastructurii de transport de gaze. Se discută foarte serios ca aceste lucruri să poată fi finanţate prin Programul Operaţional Regional în cadrul exerciţiului bugetar 2021 – 2027 al UE; 2) Extinderea reţelei de către furnizorii de energie, aceştia urmând să-şi recupereze în timp investiţia; 3) Finanţarea de la Bugetul de stat a unor lucrări punctuale de infrastructură, iar parlamentarii PMP vor avea capacitate de negociere majoră în perspectiva aprobării viitoarelor bugete de stat – inclusiv cel pentru 2021.





Pentru că ştiu că au fost discuţii despre cine suportă branşarea efectivă a oamenilor la reţea, soluţiile pot fi diverse: fie aceste operaţiuni individuale pot fi finanţate în cadrul proiectului mare de investiţii (aşa cum s-a făcut în multe locuri cu reabilitarea termică a blocurilor), fie lucrările pot fi realizate de furnizorii de energie şi, apoi, introduse pe o perioadă mai lungă de timp în facturile pe care le primesc cetăţenii. Nu în ultimul rând, pot exista proiecte sociale punctuale prin care oamenii primesc sume de bani tocmai pentru a se branşa la gaze. Să presupunem că un branşament costă 3.000 de lei – pentru stat, este mai uşor să plătească o dată acest cost decât să dea 750 de lei de persoană ajutor de încălzire pentru lemne, aşa cum se întâmplă în acest moment.



Sunteţi optimistă în ceea ce priveşte rezultatul alegerilor parlamentare din 6 decembrie?





Da, categoric. Făcând campanie la firul ierbii, m-am convins încă o dată că PMP Constanţa este una dintre cele mai puternice organizaţii ale partidului. S-a făcut campanie exact ca PDL-ul pe vremuri. Sunt convinsă că PMP va avea şi deputat, şi senator de Constanţa.





În ceea ce priveşte partidul la nivel naţional, sunt optimistă că vom urma traiectoria ascendentă. Avem cea mai bună echipă de candidaţi, un program de guvernare coerent şi consistent, dar şi consecvenţă în acţiunile politice întreprinse.







A fost, cu siguranţă, cea mai dificilă campanie pe care am făcut-o de când am intrat în politică în urmă cu 15 ani. Restricţiile impuse de autorităţi, carantinarea Municipiului Constanţa, legislaţia electorală deficitară care nu-ţi permite să faci mai nimic şi, peste toate, sentimentul acut al unui nor negru care s-a aşternut asupra întregii planete. Sincer, îmi doresc ca niciodată, în viaţa aceasta, să nu mai fie nevoie să facem o astfel de campanie. Chiar şi în aceste condiţii, împreună cu colegii de la PMP Constanţa, sub coordonarea preşedintelui Claudiu Palaz, am reuşit să batem judeţul în lung şi în lat şi să ajungem în aproape fiecare localitate.Din punctul acesta de vedere, a fost o lună şi jumătate minunată. Locuitorii judeţului Constanţa sunt oameni extraordinari: primitori, deschişi şi pozitivi. Cred că, având în vedere şi situaţia cu pandemia, cetăţenii aveau nevoie să discute cu politicienii, şi pentru a înţelege ce se întâmplă şi ce urmează, dar şi pentru a găsi cuvinte de încurajare. Cred că, dacă decidenţii politici de la Bucureşti ieşeau din birouri şi încercau comunicare directă cu oamenii, respectându-se toate normele impuse (exact aşa cum a făcut şi PMP), gradul de conformare faţă de măsurile dispuse ar fi fost mult mai mare. În timp ce alţi politicieni, s-au izolat de cetăţeni, noi, cei de la PMP, am încercat să le oferim încredere şi să discutăm despre ce putem face ca lucrurile să se îmbunătăţească. Vă dau un exemplu simplu: există partide care au anunţat că fac campanie doar pe internet. Cu tot respectul, dar nu există internet în gospodăriile din localităţi care n-au apă, canal şi gaze – asta înseamnă să-i laşi de izbelişte pe oamenii aceia, să le spui că nu-ţi pasă de ei şi că votul lor nu valorează nimic pentru tine.Un judeţ dezvoltat cu trei viteze. În primul rând, Municipiul Constanţa este dezvoltat economic şi la un standard de calitate a vieţii poate comparabil cu Bucureştiul. Dezvoltarea infrastructurii, exploatarea resurselor din Platforma Continentală a Mării Negre şi creşterea importanţei Portului ar putea să fie obiective extraordinare. Pe al doilea palier se găsesc staţiunile de pe litoral care beneficiază, de bine, de rău, de un influx de turişti şi, implicit de bani, în sezon. Plus că au un potenţial uriaş, iar autorităţile au mai făcut mici investiţii în infrastructură. Dacă statul român va pompa resurse în promovarea litoralului şi în rezolvarea unor probleme punctuale de infrastructură (spre exemplu, reţeaua de alimentare cu gaze naturale), cetăţenii din aceste localităţi pot spera la un standard de viaţă foarte bun, comparabil cu cel din Municipiul Constanţa. Cred că următorii patru ani pot aduce un salt calitativ al vieţii, mai ales din turism şi agroturism. În această categorie, aş băga şi Mihail Kogălniceanu, acolo unde este baza militară NATO.Am descoperit însă şi Constanţa profundă, acele localităţi din interiorul judeţului care sunt profund subdezvoltate din perspectiva infrastructurii şi unde oamenii se confruntă cu greutăţi majore. Mă refer la cele dinspre Dunăre, dinspre Călăraşi, cele care nu au acces la mare. Oamenii de acolo nu au apă şi canalizare, se încălzesc toţi la sobe cu lemne, lucrează pământul în gospodării de subzistenţă.Angajamentul PMP Constanţa este să-i reprezentăm în Parlament pe toţi constănţenii, inclusiv sau mai ales pe cei din această a treia categorie. Judeţul trebuie să se dezvolte unitar.În primul rând, Partidul Mişcarea Populară vrea să acceadă la guvernare pentru a pune în aplicare programul de guvernare pe care l-a prezentat cetăţenilor. Acesta cuprinde programe de investiţii în infrastructura locală. Dau un exemplu: PMP doreşte creşterea de la 32% la 65% a numărului gospodăriilor care au acces la sistemul de alimentare cu gaze naturale. Acest lucru se poate realiza inclusiv printr-un program naţional de dezvoltare a infrastructurii, finanţat de la Bugetul de Stat prin intermediul Ministerului Dezvoltării. Evident, Guvernul are nevoie de susţinere parlamentară.