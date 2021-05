Edilul Vergil Chiţac, susţinere pentru Florin Cîţu, la şefia partidului. PNL Constanţa se mai gândeşte

„Premierul Florin Cîțu a adus României acea gură de prospețime de care aveam mare nevoie. Reprezintă un suflu nou pentru țara noastră și pentru Partidul Național Liberal, este inteligent, bine pregătit și un abil comunicator. De aceea, mă raliez cu toată convingerea mesajului domnului Emil Boc, care a spus despre Florin Cîțu că este viitorul PNL.





Am încredere în domnia sa pentru că este un om serios și capabil și pentru că ne leagă o prietenie din perioada de luptă comună pe care am dus-o din băncile opoziției parlamentare. Am descoperit cu această ocazie un liberal autentic și atent la echilibrele macroeconomice ale țării, care susține un stat minimalist și care crede că piața trebuie să regleze mecanismele economice și nu statul. Datorită acestei viziuni și a valorilor liberale în care crede Florin Cîțu țara a trecut atât de bine prin criza sanitară, economia nu s-a destabilizat și chiar a început să crească, iar inflația nu a luat-o razna.





Nu în ultimul rând, țin să precizez faptul că demersul meu în această competiție politică este în favoarea lui Florin Cîțu și nu împotriva lui Ludovic Orban. Prin urmare, eu voi încerca să conving membrii PNL de ce este bine ca partidul să fie condus de Florin Cîțu și nu de ce nu este bine să fie condus de Ludovic Orban, căruia îi recunosc capacitatea și experiența politică. Prin urmare, îi doresc premierului să continue în același fel și să ofere luciditate României pentru un parcurs cu adevărat remarcabil”, a spus primarul Constanţei, Vergil Chiţac.





Reamintim că prim-ministrul Florin Cîţu a anunţat, duminică, că şi-a depus candidatura pentru funcţia de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. Anunţul a fost făcut cu o oră înainte de întâlnirea liberalilor, la Consiliul Naţional unde se va aproba calendarul alegerilor.





„Mulţumesc că sunteţi alături de mine, când fac acest anunţ important pentru România şi pentru mine. Am decis să mă înscriu în competiţia pentru preşedinţia PNL. Le mulţumesc liderilor politici puternici din PNL care au crezut în mine din primul moment în care m-am înscris în partid şi care astăzi mă susţin şi fac parte din echipa mea”, a declarat premierul.



Florin Cîţu a intrat în politică în octombrie 2016 ca liberal convins.



„Candidez pentru un nou mandat”





La rândul lui, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, la Consiliul Naţional al PNL, că va candida la preşedinţia partidului dintr-un profund sentiment de responsabilitate, menţionând că a fost întotdeauna alături de membrii partidului şi i-a privit cu respect.





El a spus că sunt mulţi în partid care au încercat să se poziţioneze contra sa, adăugând că „la fiecare palmă peste obraz” pe care a primit-o, a întors şi obrazul celălalt.





„Decizia de a candida la preşedinţia PNL este o decizie pe care am luat-o greu. Am luat-o nu pentru obiectivele mele de carieră, ci am luat-o pentru că ştiu că, în următorii ani, PNL va avea o perioadă capitală pentru evoluţia lui în următorii ani. Sunt un om simplu, un om care m-am ridicat prin munca mea, prin deschiderea permanentă pe care am avut-o faţă de colegii mei. Ştiţi despre mine că nu există membru al PNL care să aibă nevoie de mine, care vrea să comunice cu mine şi care să nu poată vorbi cu mine. Întotdeauna am privit cu respect pe fiecare membru al PNL, indiferent de poziţia din partid şi pentru mine cea mai mare onoare este onoarea de a fi membru al PNL”, a afirmat Orban.





Consiliul Naţional al PNL a decis, duminică, data Congresului partidului în 25 septembrie şi a ales comisia pentru organizarea acestui Congres care va fi condusă de Theodor Stolojan.





Congresul se va desfăşura în data de 25 septembrie la Bucureşti, pe parcursul unei singure zile. Desfăşurarea congresului va fi cu 5.000 de delegaţi, dintre care 493 sunt delegaţi de drept, restul sunt delegaţi aleşi după norma de reprezentare, conform statutului, au stabilit participanţii la Consiliul Naţional.





De altfel, Vergil Chiţac a putut fi văzut umăr la umăr cu premierul, duminică, în momentul în care acesta a făcut anunţul privind candidatura la şefia PNL. Ulterior, edilul Constanţei a transmis un mesaj privind gestul său de susţinere fiind convins că Florin Cîţu poate fi un bun conducător al partidului.